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Соседи против туристов и гастарбайтеров

10:41 6.03.2019 , Святослав Князев

Форумы и соцсети лихорадит: в дискуссиях «не на жизнь, а на смерть» сошлись сторонники и противники запрещаемых Госдумой хостелов

Депутаты Государственной Думы России одобрили во втором чтении законопроект, согласно которому так называемые хостелы и мини-гостиницы смогут работать только в нежилых помещениях и вынуждены будут покинуть квартиры, расположенные в обычных городских многоэтажках.


© KM.RU, Илья Шабардин

Документ поддержали 417 народных избранников, и ни у кого нет сомнений, что в третьем чтении он также будет одобрен.

Теперь для того, чтобы организовать хостел, помещение под него необходимо будет переводить в нежилой фонд. Это возможно только в том случае, если оно расположено на первом этаже либо над другим нежилым помещением (например, на втором этаже над магазином). Вход в хостел должен быть отдельным.

Само помещение, согласно законопроекту, необходимо обеспечивать средствами звукоизоляции и пожарной безопасности, выполнять в нем определенные санитарные требования.

Для значительной части мини-гостиниц это означает автоматическое прекращение существования. Чисто технически коммуналку или трехкомнатную квартиру на четвертом этаже обычного жилого дома в «нежилой фонд» перевести невозможно.

Новость вызвала настоящую бурю в Рунете. Мало кем она была встречена нейтрально. Обычные пользователи – либо ликуют, либо заочно осыпают гневными тирадами депутатов.

Недовольны, собственно, владельцы мини-гостиниц и их постоянные клиенты, например, любители бюджетных путешествий. На хостелы, по информации отельеров, сейчас приходится от 20 до 40% гостиничного фонда в России. Особенно много их в Санкт-Петербурге.

Переночевать в хостеле можно за сумму в диапазоне от нескольких сот до одной тысячи рублей. Номер в приличной гостинице за такие деньги – не снять. Студентам, путешествующим на блаблакаре, придется теперь хорошенько поломать голову перед тем, как отправиться в путешествие.

Но люди, которым доводилось жить или хотя бы бывать в гостях в домах с хостелами, не скрывают своего удовлетворения.

По словам риэлторов, такое соседство автоматически «роняет» стоимость квартир в подъезде процентов на 20. И это – не удивительно. Криминальные хроники большинства СМИ забиты «новостями из жизни хостелов».

В них регулярно убивают, калечат, грабят и воруют. Буквально на днях в Санкт-Петербурге 40-летний приезжий из Пскова заманил в хостел и изнасиловал 10-летнюю девочку. Свои действия он зафиксировал на видео и выложил в Интернет. Контроль за жизнью постояльцев мини-гостиниц практически отсутствует.

Даже если до особо тяжкого криминала дело не доходит, приятного в соседстве с хостелами  мало.

Среди их постояльцев часто встречается публика, склонная к наркомании, злоупотреблению спиртным и не слишком переживающая по поводу соблюдения элементарных гигиенических требований. Да и просто терпеть круглосуточно присутствие в подъезде посторонних – само по себе сомнительное удовольствие.

Поэтому практически в любом мало-мальски крупном российском населенном пункте местные форумы и соцсети пестрят жалобами на соседей из мини-гостиниц. Необходимость решения данных проблем давно уже назрела и перезрела.

Проблема только в том, что вопрос «затянули». Хостелам дали появиться, занять долю на рынке, создать рабочие места и сформировать определенное ценовое предложение. И теперь их исчезновение для достаточно широкого круга людей станет весьма болезненным.

Вопрос об ограничении деятельности мини-гостиниц в принципе был поднят еще в 2015-ом, но тогда, судя по всему, в преддверии чемпионата мира, его педалировать не стали, заставив хозяев поверить в то, что для них все может обойтись «легким испугом». Только в 2018 году, по данным «Комсомольской правды», в нашей стране появились 530 новых хостелов.

По большому счету, мини-гостиницы стали одним из частных примеров наступления в России «дикого капитализма» в «лихие 90-е». Считается, что первая была открыта в 1992-ом в Санкт-Петербурге, а затем  волна «хостелизации» накрыла и другие города.

Доходы людей тогда рухнули, а мобильность населения, напротив,  резко возросла. Развитие частного бизнеса заставило многих россиян метаться по всей стране. Поэтому «хостелы» стали ситуационным решением актуальной проблемы, превратившимся затем в яркое доказательство тезиса о том, что «нет ничего более постоянного, чем временное».

Похожим образом на улицах российских городов образовались стихийные рынки и, словно грибы после дождя, выросли многочисленные ларьки. А переделанные из грузовых микроавтобусов «маршрутки» потеснили троллейбусы, трамваи и автобусы большой вместимости.

Подобные временные решения обычно являются «путем в никуда». Но нужно понимать, что возникают они не на пустом месте, будучи обусловленными объективным спросом. И, ликвидируя сомнительное наследие «лихих 90-х», всегда стоит задумываться над тем, что теперь делать  людям, сформировавшим спрос на данные услуги.

По большому счету, неплохим вариантом разрешения проблемы хостелов стало бы предоставление их бывшим владельцам льготных кредитов и земельных участков под строительство «цивилизованных» мини-гостиниц (например, в формате «мотелей») или партнерская программа органов власти с девелоперами, которая бы позволила открыть достаточное количество оформленных по всем правилам хостелов на первых этажах новостроев.

Прежде чем махнуть шашкой, всегда стоит задумываться над тем, как жить дальше.

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Гостиничный сервис в России
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Комментарии читателей
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06.03.2019, 15:58
Гость: XeX

Трудовые лагеря в чистом после за ограждением и охраной по периметру - это хорошая идея. После 20:00 - никого не выпускать. Тогда криминал в городах спадет в десятки раз. После окончания контракта - приезжают представители ФМС и этапируют трудовых гостей на выезд из страны.
06.03.2019, 15:52
Гость: Pupsik

"""Почему русские стали изгоями?"""

Потому что у них коллективный интернационализм головного мозга, а с таким диагнозом народы долго не живут.
06.03.2019, 15:50
Гость: теперь взлетят цены в Амаксах,

И что тут плохого?
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