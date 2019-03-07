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МТС заплатит властям США 850 млн долларов за коррупцию в Узбекистане

20:47 7.03.2019
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Российский мобильный оператор МТС выплатит США штраф в размере 850 миллионов долларов по делу о "дочке" в Узбекистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на  пресс-службу компании.

В 2015 году американский Минюст совместно с голландской прокуратурой начал расследование в отношении сделок Vimpelcom, МТС и скандинавской TeliaSonera с компанией Takilant, которую связывают с дочерью экс-президента Узбекистана Гульнарой Каримовой.

По версии следствия, операторы связи с помощью коррупционной схемы передали сотни миллионов долларов структурам, связанным с Каримовой, в обмен на право входа на рынок Узбекистана, на получение частот и на другие сделки в стране.

МТС заключил соглашение с американскими комиссией по ценным бумагам и биржам и Минюстом. В компании отметили, что это ставит точку в расследовании.

Оператор выплатит штраф из средств, зарезервированных на эти цели по итогам третьего квартала 2018 года.
 

Темы: Борьба с коррупцией в мире, Бизнес и предпринимательство в России, Мобильная связь и сотовые операторы
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Комментарии читателей
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08.03.2019, 09:07
Гость: Европеец

В автобусах Лондона висит типично английское объявление : «Если Вам уже 17 лет и Вы всё ещё не поняли, что уже не можете ездить с детским билетом, не бойтесь - Вы это поймёте».
Так и тут.
08.03.2019, 08:54
Гость: Европеец

Таких случаев море.
В 90 годах в Чехии был миллиардёр Viktor Kožený. Разбогател на купоновой приватизации а потом решил в Азербайджане сделать то же самое, что МТС в Узбекистане. По моему, сидит в американской тюрьме до сих пор.
08.03.2019, 08:49
Гость: Отец

Хоть убей, не могу понять-какое отношение имеют США к МТС и к Узбекистану?
Может уже пора и в церквях, вместо икон Христа вывешивать-Made in USA?
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