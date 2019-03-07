МТС заплатит властям США 850 млн долларов за коррупцию в Узбекистане

20:47

Российский мобильный оператор МТС выплатит США штраф в размере 850 миллионов долларов по делу о "дочке" в Узбекистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

В 2015 году американский Минюст совместно с голландской прокуратурой начал расследование в отношении сделок Vimpelcom, МТС и скандинавской TeliaSonera с компанией Takilant, которую связывают с дочерью экс-президента Узбекистана Гульнарой Каримовой.

По версии следствия, операторы связи с помощью коррупционной схемы передали сотни миллионов долларов структурам, связанным с Каримовой, в обмен на право входа на рынок Узбекистана, на получение частот и на другие сделки в стране.

МТС заключил соглашение с американскими комиссией по ценным бумагам и биржам и Минюстом. В компании отметили, что это ставит точку в расследовании.

Оператор выплатит штраф из средств, зарезервированных на эти цели по итогам третьего квартала 2018 года.

