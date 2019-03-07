"Самозанятые заплатят более 50 млн рублей налогов"

09:56

7 марта произойдут первые начисления в рамках специального налогового режима, их сумма составит около 52 млн руб., заявил начальник управления оперативного контроля ФНС Андрей Бударин.

По словам Бударина первый налоговый период для самозанятых длиннее календарного месяца: к февралю добавили число рабочих дней в январе.

Первый увеличенный налоговый период даст гражданам больше времени до первой оплаты. Заплатить налоги самозанятые должны до 25 марта. Далее начисления будут производиться ежемесячно, сообщает ТАСС.

Напомним, специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать с 1 января текущего года.

Получить статус самозанятых могут граждане России, которые осуществляют профессиональную деятельность без привлечения наемных работников. Отчисления составляют от 4% до 6% от суммы дохода, а оплата производится через мобильное приложение «Мой налог».

63% от собранных налогов будет зачисляться в бюджеты субъектов РФ, а оставшиеся средства поступят в Фонд обязательного медицинского страхования.