]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Самозанятые заплатят более 50 млн рублей налогов

09:56 7.03.2019
ФНС
© KM.RU, Илья Шабардин
Материалы по теме:

7 марта произойдут первые начисления в рамках специального налогового режима, их сумма составит около 52 млн руб., заявил начальник управления оперативного контроля ФНС Андрей Бударин.

По словам Бударина первый налоговый период для самозанятых длиннее календарного месяца: к февралю добавили число рабочих дней в январе.

Первый увеличенный налоговый период даст гражданам больше времени до первой оплаты. Заплатить налоги самозанятые должны до 25 марта. Далее начисления будут производиться ежемесячно, сообщает ТАСС.

Напомним, специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать с 1 января текущего года. 

Получить статус самозанятых могут граждане России, которые осуществляют профессиональную деятельность без привлечения наемных работников. Отчисления составляют от 4% до 6% от суммы дохода, а оплата производится через мобильное приложение «Мой налог».

63% от собранных налогов будет зачисляться в бюджеты субъектов РФ, а оставшиеся средства поступят в Фонд обязательного медицинского страхования.

Темы: Налогообложение в России, Федеральная налоговая служба РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.03.2019, 13:58
Гость: Ник16

"Самозанятые заплатят более 50 млн рублей налогов"
=============================================================
Соотечественники, радость то какая! Ух и заживём мы, и счастье нам впереди! Оказывается экономические проблемы страны кремль решил простым способом, обложив налогом на 50 мульёнов жалких рубликов самозанятых, а сотни мульярдов долларов, не замечая, разрешает упырям олигархам выводить их за бугор.
07.03.2019, 13:17
Гость: Этакс

Где ж вас балоболов, начинающихся на .... берут. На соседней ветке русским языком сказано, что уменьшают. Но ты даже в такой ситуации не стесняться ...деть
07.03.2019, 12:51
Гость: Самозанятый

Все верно, зачем платить, если:
В 2017 году Владимир Путин подписал закон, разрешающий российским бизнесменам, попавшим под западные санкции, не отчитываться о доходах и не платить налоги в России. Для этого им просто необходимо отказаться от налогового резидентства РФ в пользу соблюдения налогового законодательства ЕС .В Минфине считают, что поправки должны «нейтрализовать эффект санкций», сняв с этих людей двойную нагрузку.
Все комментарии (12)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.