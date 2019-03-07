Пенсионный грабеж: Старикам будут платить алименты их дети

Депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева - о «подарке» к 8 марта всем семьям страны

Государственная дума 6 марта, аккурат накануне Международного Женского дня, одобрила во втором чтении законопроект, согласно которому россияне предпенсионного возраста, то есть женщины, достигшие 55 лет, и мужчины — 60, могут сохранить право на получение алиментов. И это настоящий удар по российским семьям, по тем, кого мы называем хранительницами семейного очага.

© KM.RU, Илья Шабардин

Необходимость в поправках в Семейный кодекс возникла в связи с изменениями в пенсионное законодательство, в результате чего возраст выхода на пенсию повысился.

Как говорится в Пояснительной записке к документу, право на алименты представляет собой право на получение содержания, направленное на обеспечение жизнедеятельности человека, а зачастую алименты — это единственный источник средств к существованию, в основе которого лежат семейные отношения.

Как считает один из авторов законодательной инициативы, председатель Комитета по государственному строительству и законодательству единоросс Павел Крашенинников, принятие закона позволит защитить нетрудоспособных граждан предпенсионного возраста.

«Бывают случаи, когда алиментные отношения распространяются на нетрудоспособных лиц, которые не получают какие‑либо доходы. В данном случае, также мы говорим о том, что лица предпенсионного возраста могут попасть в такую ситуацию. Соответственно, по правилам Семейного кодекса РФ, если человек достиг предпенсионного возраста и не имеет никаких доходов, он может претендовать на алименты, допустим, от бывшего супруга или от детей», — пытался объяснить свою инициативу глава Комитета.

У нас в общем-то, позиция народных избранников по отношению к людям, к тем, за чей счет они живут, известна многим. Так, например, ее озвучил волгоградский Депутат областной думы Гасан Набиев, заявивший, что те россияне, которые получают пенсию в 8 тысяч рублей, на самом деле являются «тунеядцами» и «алкашами». А таким, получается, можно вообще ничего не платить…

А вот депутат от КПРФ, председатель Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева призналась, что за все годы своей депутатской жизни впервые не знала, как голосовать. Она воздержалась.

— Мы считаем, что у нас люди живут долго и они здоровы, как считает власть (и нам продлили пенсионный возраст), и вдруг дают право женщинам в 55 и мужчинам в 60 подавать на алименты на детей. И мало того — еще и на бывших мужей. Никак ничего не вяжется.

Я воздержалась, хотя это рассматривал и мой комитет, и он голосовал «за».

Я ездила в регион, советовалась с людьми. Все возмущаются: «Это как понять, если мы, женщины, должны работать до 60, почему мы должны в 55 подавать на алименты на своих детей? Значит, мы больные, не можем работать. Тогда дайте нам пенсию».

Понимаете, что люди говорят?

— Не получится так, что родители на алименты подадут, но где гарантия, что у детей будет работа? Такие опасения высказывали ряд экспертов и Ваших коллег.

— Конечно. Бывает, что дети сами живут кое-как. И если они могут помочь родителям, то они и без всяких алиментов должны помогать. Я так считаю. Как бы я свою маму или отца оставила без куска хлеба?

Не знала, как нажать кнопку. Думала - против проголосую, скажут, что не хотим, чтобы старикам помогли. А проголосуешь «за», скажут: «Что ж вы делаете? Дети сами кое-как».

Это очень сложный законопроект. Для меня морально сложный.

— Есть шанс на то, что пенсионная реформа будет отменена или пересмотрена?

— Я была бы счастлива, если бы так было, но не вижу пока никаких потуг со стороны власти что-то менять.

Люди сейчас в растерянности. Цены невозможные, на работу в этом возрасте уже не берут. На кого и где переучиваться? Каждый раз об этом говорят люди. Им уже все равно — демократы, коммунисты, единороссы, кто угодно. Говорят, что вы все одинаковые. Слушать это больно и обидно.

Адвокат Дмитрий Аграновский считает, что можно обязать детей содержать родителей, причем в любом возрасте, если они нетрудоспособны.

— С точки зрения морали это правильно. А закон должен по возможности отражать мораль. Содержать родителей (в каком бы возрасте их ни постигло несчастье), с точки зрения морали, это долг детей, как и долг родителей — содержать детей.

По возможности моральный долг должен совпадать с юридическим. В принципе, в такой постановке вопроса я ничего плохого не вижу. Другое дело, что мы знаем предысторию, откуда появляются подобные законы.

Был принят абсолютно ненужный, вредный, бесчеловечный, антинародный и просто оскорбительный для народа закон о фактической отмене пенсий. И теперь пытаются каким-то образом смягчить, но на практике получается обратный эффект.

Сейчас уже пишут о том, что работодатели начали всеми силами избавляться от людей предпредпенсиннного возраста, конкуренция на рынке труда выросла и прочее. Этот закон из этой же серии.

Если бы он был просто принят год назад, я бы его даже приветствовал, а сейчас это попытка смягчить то, что смягчить невозможно. Эта пенсионная реформа проложила пропасть не столько между властями (им у нас не доверяют еще со времен Гайдара) и народом, а между народом и Путиным, потому что от него народ такого не ожидал.

Все эти законы по сути ничего не изменят, а только еще больше ухудшат ситуацию, потому что будут предприниматься попытки этот закон обходить. Например, людей будут увольнять, когда они достигнут предпредпенсионного возраста.

— Если говорить о судебной практике, часто ли родители подают в суд на детей?

— Реже, чем в случае с алиментами на детей, но такие случаи бывают. И до суда доходят. Это было и в советское время. Разные бывают обстоятельства. К сожалению, иногда родственники относятся друг к другу хуже, чем чужие люди.

— Может количество судебных исков возрасти после принятия закона?

— Наверное, на какой-то процент увеличится, но принципиально ничего не изменится. Эту пенсионную реформу ничем не исправить.

Возможно, для наших властей это секрет, но во многих провинциальных городках и городах, в селах дети живут на пенсию родителей. Работоспособные молодые люди не могут заработать.

Им теперь на кого подавать на алименты?