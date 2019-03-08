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Импорт нефти в Китай в феврале вырос на 22%

18:03 8.03.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Импорт сырой нефти в Китай вырос до третьего по величине объема за день на фоне увеличения закупок со стороны новых частных нефтеперерабатывающих заводов, показывают данные китайской таможни, опубликованные 8 марта.

При этом февральское потепление снизило спрос на природный газ, что привело к снижению его поставок, сообщает издание «Вести. Экономика».

По данным Главного таможенного управления КНР, в феврале Китай закупил 39,23 млн тонн сырой нефти, что эквивалентно 10,23 млн баррелей в сутки (на 21,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года).

Отмечается, что импорт сырой нефти в Китай держится выше отметки 10 млн баррелей в сутки четвертый месяц подряд.

Между тем, импорт природного газа в феврале упал по сравнению с январем. Причина - погодные условия. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. показатель все же вырос.

Общий объем импорта природного газа, включая сжиженный природный газ (СПГ) и трубопроводный газ, составил в феврале 7,57 млн тонн по сравнению с январскими 9,81 млн тонн. Однако согласно данным таможни рост по сравнению с февралем 2018 г. составил 9,2%.

Темы: Китай, Нефтегазовый сектор экономики в мире
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Комментарии читателей
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08.03.2019, 19:27
Гость: ?

Где деньги,Зин?
08.03.2019, 19:20
Гость: ира

Печально. Сейчас чем меньше вывезут - тем больше останется простому народу в будущем.
08.03.2019, 18:25
Гость: Serge

Импорт из Китая или экспорт в Китай.. Данный писарчук - видимо, очередная жертва ЕГЭ...
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