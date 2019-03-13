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Резидентами российских офшоров станут еще девять компаний

15:39 13.03.2019
Флаг Республики Кипр. Фото с сайта pixabay.com
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В специальные административные районы (САР) на островах Русский и Октябрьский переедут девять организаций, зарегистрированных на Кипре. Произойти это может уже в ближайшие месяцы.

Сейчас компании находятся в процессе перерегистрации в российские офшоры. Названия организаций пока не уточняются, но известно, что переезд должен быть завершен до конца II квартала 2019 года. Кроме них еще ряд компаний планируют сменить юрисдикцию на российскую до середины этого года.

Об этом рассказал «Известиям» замглавы Минэкономразвития Илья Торосов. Также ожидается переезд структур Олега Дерипаски до конца июля. Речь идет о группе En+, которая сейчас базируется на острове Джерси (Великобритания).

Ранее сообщалось о планах «Русала» поменять свой юридический адрес на российский в течение первого полугодия 2019 года.

В ближайшие годы в российские САР из зарубежных офшоров могут переехать еще несколько десятков крупных компаний, считают опрошенные изданием эксперты. Свой прогноз они связывают с повышенными рисками ведения деятельности в иностранных налоговых гаванях.

Предприятия с российскими корнями находятся под постоянным подозрением и могут косвенно или напрямую оказаться под санкциями, отмечают эксперты.

По словам Торосова, для резидентов в российских офшорах планируется ввести дополнительные послабления. В частности, может появиться льготное налогообложение морских судов, зарегистрированных в специальном реестре, а медицинским учреждениям, обладающим лицензией ОЭСР, не понадобится аналогичный документ с российской стороны. Кроме того, закон о САР могут сделать более лояльным к использованию криптовалют, по сравнению с общефедеральным регулированием области.

Российские офшоры - специальные административные районы - существуют с 2018 года. Сейчас таких районов два - острова Октябрьский (Калининград) и Русский (Владивосток), напоминает «Право.ру». Стать их резидентами могут только зарегистрированные за рубежом компании, которые инвестируют в Россию не менее 50 млн руб. в течение полугода.

Взамен фирмы могут рассчитывать на низкие налоговые ставки и смягчение контроля. Получить доступ к информации о бенефициарах резидентов САР смогут только управляющая компания, контролирующие органы и суды.

В настоящее время в российских САР зарегистрированы две организации - Finvision Holdings (контролирующий акционер банка «Восточный») на острове Русском и Adanimov Trading Limited на острове Октябрьском.  

Темы: Кипр, Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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13.03.2019, 22:34
Гость: кадет - цинизм власти зашкаливает

Это же самый настоящий маразм власти. Вместо того чтобы реально заниматься экномикой и поднимать страну, поднимать малый и средний бизнес по всей стране, создавать условия для развития бизнеса, давать доступные кредиты - играют в какие-то конспирологические игры. Ведь что такое офшоры - это сознательный уход от уплаты налогов. Воровская сырьевая олигархия вместо того чтобы платить повышенные налоги государству, как во всем мире, использует изуитские, изощренные способы чтобы только не платить налоги.
13.03.2019, 20:56
Гость: советский

Когда же в РОССИИ будет президент, который всех офшорников с конфискацией отправит на КОЛЫМУ, добывать золото для страныю
13.03.2019, 20:42
Гость: Ник

Что за бардак устроили? Почему они такие хорошие не должны платить налоги как должны платить остальные? И при этом пользоваться всей инфраструктурой,социалкой,здравоохранением,обороной страны и т.д бесплатно.
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