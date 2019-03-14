Кудрин выступил за переговоры по смягчению санкционного режима

18:40

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что Россия должна стремиться к снижению санкционного давления со стороны Запада, синхронизировав работу по улучшению инвестклимата в стране министерств внутренних и иностранных дел, Минэкономразвития, а также других ведомств.

"Нам нужна доброжелательная мировая среда, нам нужно выходить на эти рынки, нам нужно работать в разных юрисдикциях и наши компании должны восприниматься как эффективные, работающие по понятным, прозрачным правилам", - сказал Кудрин, выступая в рамках "Недели российского бизнеса".

"Сегодня это не вполне достигается в силу глобальных геополитических разногласий и санкционных режимов", - отметил он, подчеркнув, что "России нужно стремиться к снижению этого фактора, уменьшению политических разногласий и санкционных режимов, добиваться этого, в том числе, в результате переговоров".

При этом он отметил, что это "должны быть взаимные шаги навстречу друг другу", пишет "Интерфакс".