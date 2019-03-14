]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Кудрин выступил за переговоры по смягчению санкционного режима

18:40 14.03.2019
Алексей Кудрин © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Кудрин © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что Россия должна стремиться к снижению санкционного давления со стороны Запада, синхронизировав работу по улучшению инвестклимата в стране министерств внутренних и иностранных дел, Минэкономразвития, а также других ведомств.

"Нам нужна доброжелательная мировая среда, нам нужно выходить на эти рынки, нам нужно работать в разных юрисдикциях и наши компании должны восприниматься как эффективные, работающие по понятным, прозрачным правилам", - сказал Кудрин, выступая в рамках "Недели российского бизнеса".

"Сегодня это не вполне достигается в силу глобальных геополитических разногласий и санкционных режимов", - отметил он, подчеркнув, что "России нужно стремиться к снижению этого фактора, уменьшению политических разногласий и санкционных режимов, добиваться этого, в том числе, в результате переговоров".

При этом он отметил, что это "должны быть взаимные шаги навстречу друг другу", пишет "Интерфакс".

Темы: Экономическая ситуация в России, Экономические санкции и эмбарго
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.03.2019, 22:31
Гость: кактотак

Кудрин прекрасно понимает причину санкций.А также то, что это навсегда. Поэтому все его призывы в пользу бедных. Надо учиться у корейских друзей, как выживать в условиях изоляции. Первые шаги уже сделаны. Контроль и цензура, автономный интернет, фактический запрет критики власти очень правильные шаги.
14.03.2019, 22:14
Гость: всё,приплыли...

Уже не от первого государственного деятеля слышу,что санкции надо снимать или хотя бы смягчать.А как же лозунг "От санкций нам только лучше?" Не работает выходит эта мантра.Сколько ни говори "халва",а во рту слаще не становится...Пока были большие валютные резервы,то еще пыжились,дескать нам пофиг на те санкции.А это уже наверно всё проели да разворовали!А когда сильно кушать хочется,то весь этот липовый патриотизм враз куда-то пропадает.
14.03.2019, 21:57
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Таки, лупоглазый вечный премьер по глупости обмолвился,что денег нет, но вы держитесь, а получилось, что он вангонул. Видать крепко амеры за интимные места кремлехлопцев взяли. Того гляди полным составом весь кремлёвский хор фальцетом запоёт. Но кровушки нам ещё попьют.
Все комментарии (23)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.