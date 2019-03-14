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В России впервые оценили стоимость всей нефти в стране

11:50 14.03.2019
Фото с сайта oilcapital.ru
Фото с сайта oilcapital.ru
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Министерство природных ресурсов и экологии (Минприроды) впервые оценило в стоимостном выражении запасы полезных ископаемых в России. Первая оценка дана на конец 2017 года, далее она будет актуализироваться ежегодно.

Запасы нефти оценены в 39,6 триллиона рублей, природного газа — в 11 триллионов. Подобные подсчеты были сделаны впервые, но отныне станут регулярными, сообщил сайт РБК.

Также были оценены и другие природные запасы. Так, коксующегося угля в недрах России содержится почти на два триллиона рублей, железной руды на 808 миллиардов, алмазов на 505 миллиардов и, наконец, золота в российских недрах содержится на 480 миллиардов рублей. Таким образом, общая стоимость всех природных ресурсов России составляет 55,2 триллиона рублей. Это приблизительно 60% ВВП страны за 2017 год.

Россия может рассчитывать, что ее запасов газа хватит еще на 100 лет, а нефти — на 30. Об этом заявил министр энергетики страны Александр Новак. В частности, в 2018 году Россия добыла 556 миллионов тонн нефти. Соответственно, расчеты показывают, что только этих объемов хватит еще примерно на 30 лет.

Министр отметил, что потребление энергии в мире будет только нарастать. Уже к 2035–2040 году энергии будет потребляться на 30% больше, чем сейчас, а доля углеводородов будет при этом сохраняться.

Темы: Нефтегазовый сектор экономики в мире, Нефтяная промышленность в России, Министерство природных ресурсов и экологии РФ
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Комментарии читателей
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14.03.2019, 12:04
Гость: Pupsik

Только русский народ получит от этой виртуальной стоимости дулю с маком. Это же вам не Норвегия с огромным фондом будущих поколений и не Сауды с бесплатным образованием и медициной для всех. Это мерзкая еврейская ОПГ недрососов, захватившaя страну в 1993 и люто ненавидящая проживающий в ней народ.
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