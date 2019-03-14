В России впервые оценили стоимость всей нефти в стране

11:50

Министерство природных ресурсов и экологии (Минприроды) впервые оценило в стоимостном выражении запасы полезных ископаемых в России. Первая оценка дана на конец 2017 года, далее она будет актуализироваться ежегодно.

Запасы нефти оценены в 39,6 триллиона рублей, природного газа — в 11 триллионов. Подобные подсчеты были сделаны впервые, но отныне станут регулярными, сообщил сайт РБК.

Также были оценены и другие природные запасы. Так, коксующегося угля в недрах России содержится почти на два триллиона рублей, железной руды на 808 миллиардов, алмазов на 505 миллиардов и, наконец, золота в российских недрах содержится на 480 миллиардов рублей. Таким образом, общая стоимость всех природных ресурсов России составляет 55,2 триллиона рублей. Это приблизительно 60% ВВП страны за 2017 год.

Россия может рассчитывать, что ее запасов газа хватит еще на 100 лет, а нефти — на 30. Об этом заявил министр энергетики страны Александр Новак. В частности, в 2018 году Россия добыла 556 миллионов тонн нефти. Соответственно, расчеты показывают, что только этих объемов хватит еще примерно на 30 лет.

Министр отметил, что потребление энергии в мире будет только нарастать. Уже к 2035–2040 году энергии будет потребляться на 30% больше, чем сейчас, а доля углеводородов будет при этом сохраняться.