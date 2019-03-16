Эксперты заявили о победе России в санкционной войне

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Россия побеждает в санкционной войне. Такое мнение высказал профессор политологии из Университета содружества Вирджинии в США Джуди Твигг в статье для National interest.

По ее словам, санкции, введенные США и ЕС в 2014 году, должны были наказать Россию за якобы "агрессивные действия" в отношении Украины, напротив, принесли ей большую выгоду и стимулировали рост экономики. В качестве примера Твигг приводит российский сельскохозяйственный сектор, который благодаря ограничительным мерам вышел из состояния застоя.

Профессор напоминает, что Москве ограничили доступ к рынкам капиталов и низкопроцентным кредитам, запретили ввоз товаров двойного назначения и поставку инновационных технологий. Причем Россия ввела контрсанкции, запретив ввоз из Евросоюза и Соединенных Штатов продовольственных товаров. В результате, эти действия стали "даром" для российского сельского хозяйства, констатирует она.

"Санкции создали для России возможность восстановить покалеченную пищевую промышленность России. Многие инвесторы, которые ранее не проявляли никакого интереса к сельскому хозяйству, внезапно заинтересовались этой темой", - приводит ее слова РИА Новости.

Причем эффект от контрсанкций был такой, что "некоторые представители отраслей российской экономики, лишь отчасти связанных с сельским хозяйством, также стали просить подвести их под санкции". В частности, Твигг приводит в пример российских производителей шоколада, которые предлагали продлить ограничения на ввоз европейской продукции, чтобы конкурировать с производителями из Германии, Франции и Бельгии и продавать там свою продукцию.

Профессор также добавляет, что объемы производства зерна в России уже вдвое превосходят ее объемы потребления, и она уже стала главным поставщиком на мировом рынке. Кроме того, российские производители уже полностью обеспечивают страну курицей и свининой, хотя раньше все это импортировалось в огромных количествах.

Помимо этого, она отмечает, что недавно введенные США пошлины на различные товары заставляют многие страны искать другие рынки для сбыта и закупок различных товаров. В качестве примера она приводит Китай, который быстро становится рынком сбыта для соевых бобов и подсолнечника из России, заменяя тем самым американскую продукцию.

В заключение Твигг подчеркивает, что у России огромная территория и более 200 миллионов гектаров неиспользованной земли, и ее сельское хозяйство продолжит активно развиваться и даст импульс развитию других сфер. Поэтому, по ее мнению, США и Европе пора осознать, что ограничительные меры приносят России лишь пользу, и в санкционной войне с Западом Россия "на несколько шагов впереди".

Отношения РФ и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине, где в 2014 году произошел госпереворот, и вокруг Крыма, который стал российским регионом после референдума. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.