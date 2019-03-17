Кудрин спрогнозировал ослабление экономики США через 40 лет

23:38

США продолжат доминировать на мировых рынках в течение 40 лет, после чего их роль в мировой экономике снизится. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Новая сфера войны — это экономика. В конечном счете это все равно приведет к тому, что США ослабнут, но в ближайшие 40 лет США будут все-таки доминировать», — сказал он. По его словам, Вашингтон в ближайшие десятилетия будет вести себя более эгоистично в вопросах мировой экономики.

В конце февраля Кудрин рассказывал, что Россия отстает от развитых стран на 40 лет в вопросе производительности труда, напоминает РБК. Сейчас в стране на одного работающего человека выработка составляет $23 в час, в Турции — в полтора раза больше, в США — в три раза больше. Российский уровень производительности в настоящий момент находится примерно на уровне Бразилии, отмечал глава Счетной палаты. Повышение показателей возможно только при соблюдении системных мер, а не адресной поддержки отдельным предприятиям, так как это обходится в три раза дороже.