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Кудрин спрогнозировал ослабление экономики США через 40 лет

23:38 17.03.2019
Алексей Кудрин © KM.RU, Алексей Белкин
Алексей Кудрин © KM.RU, Алексей Белкин
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США продолжат доминировать на мировых рынках в течение 40 лет, после чего их роль в мировой экономике снизится. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Новая сфера войны — это экономика. В конечном счете это все равно приведет к тому, что США ослабнут, но в ближайшие 40 лет США будут все-таки доминировать», — сказал он. По его словам, Вашингтон в ближайшие десятилетия будет вести себя более эгоистично в вопросах мировой экономики.

В конце февраля Кудрин рассказывал, что Россия отстает от развитых стран на 40 лет в вопросе производительности труда, напоминает РБК. Сейчас в стране на одного работающего человека выработка составляет $23 в час, в Турции — в полтора раза больше, в США — в три раза больше. Российский уровень производительности в настоящий момент находится примерно на уровне Бразилии, отмечал глава Счетной палаты. Повышение показателей возможно только при соблюдении системных мер, а не адресной поддержки отдельным предприятиям, так как это обходится в три раза дороже.

Темы: США, Экономическая ситуация в мире, Экономический анализ и прогнозы
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Комментарии читателей
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18.03.2019, 06:39
Гость: такс

Можно мне его зарплату на пол года я что угодно через 40 лет спрогнозирую Мне хорошая прибавка к пенсии а через 40 лет всё как у классика
18.03.2019, 06:02
Гость: Александр М

Вот таких проходимцев полное Правительство, неудивительно, что экономика в застое. Они ещё не забыли про рынок который всё отрегулирует в их пользу.
18.03.2019, 05:59
Гость: Доктор наук

Нарезанная пиндосами бумага за 30 лет подешевела относительно полновесного рубля с ~0.66 RR/$ до ~66000 RR/$.
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