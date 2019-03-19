Росстат перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения

20:55

Глава Росстата Павел Малков сообщил журналистам, что ведомство перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения.

"Она намного более качественная, и результаты должны быть более глубокие, более обоснованные", — сказал Малков по итогам заседания научно-методологического совета.

По его словам, данные за первый квартал 2019 года опубликуют уже по обновленной методологии.

При этом, чтобы органы власти и эксперты могли ретроспективно оперировать результатами, будут пересчитаны годовые и квартальные данные начиная с 2013 года, добавил Малков.

Как сообщил глава ведомства, в дальнейшем Росстат будет публиковать данные по денежным доходам ежеквартально, а не ежемесячно, как сейчас.

Он подчеркнул, что Росстат продолжит работать над совершенствованием методики по расчету денежных доходов.

"По новой методике все равно есть вопросы, поэтому мы проведем дополнительное общественное обсуждение в интернете, соберем все предложения и еще раз вернемся к этому вопросу. Будет соответствующий почтовый ящик — мы ждем любые предложения, любые замечания", — цитирует Малкова РИА Новости.

Реальные доходы населения России в 2018 году снизились пятый год подряд — на 0,2% — вместо прогнозировавшегося Минэкономразвития роста.