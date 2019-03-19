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Росстат перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения

20:55 19.03.2019
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Глава Росстата Павел Малков сообщил журналистам, что ведомство перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения.

"Она намного более качественная, и результаты должны быть более глубокие, более обоснованные", — сказал Малков по итогам заседания научно-методологического совета.

По его словам, данные за первый квартал 2019 года опубликуют уже по обновленной методологии.

При этом, чтобы органы власти и эксперты могли ретроспективно оперировать результатами, будут пересчитаны годовые и квартальные данные начиная с 2013 года, добавил Малков.

Как сообщил глава ведомства, в дальнейшем Росстат будет публиковать данные по денежным доходам ежеквартально, а не ежемесячно, как сейчас.

Он подчеркнул, что Росстат продолжит работать над совершенствованием методики по расчету денежных доходов.
"По новой методике все равно есть вопросы, поэтому мы проведем дополнительное общественное обсуждение в интернете, соберем все предложения и еще раз вернемся к этому вопросу. Будет соответствующий почтовый ящик — мы ждем любые предложения, любые замечания", — цитирует Малкова РИА Новости.

Реальные доходы населения России в 2018 году снизились пятый год подряд — на 0,2% — вместо прогнозировавшегося Минэкономразвития роста.

Темы: Экономическая ситуация в России, Росстат
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Комментарии читателей
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20.03.2019, 04:47
Гость: ABCD

Ну вот и счастье наконец то нам привалит, и нищета исчезнет и появится стимул у власти и предлог повысить налоги. Заживём как! Я то всё прореживал как с экономикой и нищетой народа. Справились наши чиновники, даже без экономики. Вот что значит ВЭШ и школа Гайдара!
20.03.2019, 04:13
Гость: Евгений В

Поскольку в РФ две экономики: одна для богатых и ее властной обслуги (там экономика развивается семимильными шагами и все показатели успешные); для остального населения эта экономика не подходит, там совершенно другие показатели, особенно по инфляции, о чем иногда даже советники президента Глазьев, Делягин, Вассерман и прочие открыто заявляют.
Как в этой неразберихе глава Росстата будет выкручиваться не понятно?
20.03.2019, 04:06
Гость: бп-320

ВОТ теперь заживём .
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