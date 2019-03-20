Forbes назвал самые надежные банки России

23:23

Издание Forbes Russia представило рейтинг надежности российских банков, изучив 100 крупнейших кредитных организаций.

В число вызывающих доверие у финансовых аналитиков вошли «дочки» иностранных банков и крупнейшие российские банки с рейтингами BBB- и BB+ (Fitch).

Рейтинг возглавил «Юникредит», далее в порядке убывания следуют Райффайзенбанк, Росбанк, Сбербанк и ВТБ, сообщает Радио Business FM. При этом в прошлом году лидером рейтинга надежности был Росбанк.

Аналитики Forbes распределяли места исходя из финансовых показателей ведущих кредитных организаций страны. Некоторые эксперты объясняют лидерство «иностранцев» лучшим иммунитетом против санкций и, как следствие, большей надежностью.