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Сбербанк представил услугу снятия наличных в кассах магазинов

17:24 20.03.2019
Сбербанк
© KM.RU, Илья Шабардин
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Сбербанк представил услугу по снятию наличных денежных средств при оплате в магазинах банковской картой Mastercard или Visa.

Денежные средства смогут снять держатели карт Сбербанка и держатели карт Mastercard других банков, поддерживающих сервис, а также держатели карт Сбербанка Visa.

Услуга появится в торговых точках малого и среднего бизнеса в июле 2019 года и ко времени запуска будет доступна также держателям сторонних карт Visa. Крупный торговый бизнес сможет внедрить у себя такой сервис в сентябре, сообщает пресс-служба банка.

При безналичной оплате покупки на кассе магазина кассир будет вводить общую сумму с учетом снятия наличности, после чего клиент будет подтверждать операцию ПИН-кодом.

Общая сумма будет одобрена в рамках одной операции и списана с карты клиента, т. е. клиент будет подтверждать операцию на сумму покупки и на сумму выдачи в совокупности единовременно. Получить наличными можно будет до 5000 руб. за одну операцию.

Тарификация услуги в настоящий момент обсуждается.

Презентация нового сервиса состоялась в рамках выставки METRO EXPO - 2019 в магазине «Фасоль».

Темы: Сбербанк
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Комментарии читателей
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20.03.2019, 22:55
Гость: gvozd

причем не Только для Американских карт, а для Любых карт.
это делает сам магазин.
в чем "услуга" сбербанка то - в продвижении шпионажа за гражданами рф со стороны педостана?
20.03.2019, 20:10
Гость: Прохожий

В Мелкобритании эта "услуга" стандартна для всех банков/карт уже более 20-и лет. Каждый раз кассир спрашивает: "Деньги нужны?"
Непонятно, почему в России такого до сих пор нет.
20.03.2019, 19:18
Гость: Владимир С-Пб

Владельцев карты МИР Греф просил не беспокоиться
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