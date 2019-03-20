Сбербанк представил услугу снятия наличных в кассах магазинов

17:24

Сбербанк представил услугу по снятию наличных денежных средств при оплате в магазинах банковской картой Mastercard или Visa.

Денежные средства смогут снять держатели карт Сбербанка и держатели карт Mastercard других банков, поддерживающих сервис, а также держатели карт Сбербанка Visa.

Услуга появится в торговых точках малого и среднего бизнеса в июле 2019 года и ко времени запуска будет доступна также держателям сторонних карт Visa. Крупный торговый бизнес сможет внедрить у себя такой сервис в сентябре, сообщает пресс-служба банка.

При безналичной оплате покупки на кассе магазина кассир будет вводить общую сумму с учетом снятия наличности, после чего клиент будет подтверждать операцию ПИН-кодом.

Общая сумма будет одобрена в рамках одной операции и списана с карты клиента, т. е. клиент будет подтверждать операцию на сумму покупки и на сумму выдачи в совокупности единовременно. Получить наличными можно будет до 5000 руб. за одну операцию.

Тарификация услуги в настоящий момент обсуждается.

Презентация нового сервиса состоялась в рамках выставки METRO EXPO - 2019 в магазине «Фасоль».