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Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

07:55 21.03.2019
Газовый вентиль
© KM.RU, Алексей Белкин
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"Газпром" начал официально уведомлять страны о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года, заявил глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев в интервью РБК-Украина.

По его словам, с 1 января 2020 года украинская компания передаст управление газотранспортной системы страны в руки независимого оператора, которому будет необходимо подписать контракт с "Газпромом" на транзит голубого топлива. Глава "Нафтогаза" отметил, что "этот процесс двигается крайне тяжело".

Как напоминает РИА Новости, руководство "Нафтогаза" постоянно говорит о том, что Украина может остаться без транзита. Так, ранее Коболев заявил, что введение в строй газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" сделает украинскую ГТС невостребованной.

Таким образом, по словам Коболева, Киев потеряет сдерживающий фактор против "российской агрессии", а вероятность военного конфликта, в свою очередь, значительно увеличится.

Исполнительный директор компании Юрий Витренко, со своей стороны, считает прекращение транзита в 2020 году наиболее вероятным сценарием, так как с "Северным потоком — 2" у России не будет необходимости использовать украинский маршрут доставки газа в ЕС. По его оценке, лишившись транзита, Украина потеряет примерно четыре процента ВВП.

Темы: Нафтагаз, Газовая проблема в отношениях России и Украины, Газпром
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Комментарии читателей
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21.03.2019, 14:54
Гость: население ломанулось в Польшу

На Украине нет работы, чтобы всех обеспечить. Такая судьба, незавидная. история повторяется. 300 лет назад предки нынешних шумеров ишачили на польского пана и теперь приходится. А ясновельможни руки потирают от удовольствия - холопы вернулись.
21.03.2019, 13:25
Гость: Про недееспособное руководство Украины

Чем дальше в лес, тем толще партизаны.
Так, как жили при СССР, так уже никогда не будет.
И с каждым президентом все хуже и хуже.
Такого никогда не было, чтобы добровольно на польского пана вкалывали. А Порошенко даже безвиза добился, чтобы о нищих украинцах не заботиться.
21.03.2019, 13:20
Гость: ни за что деньги получать

Не все коту масленница. Советского Союза нет и не будет никогда и бесплатного газа не будет. За все надо платить. Пожили при СССР на халяву и хватит. Пусть Хрущёву и Брежневу спасибо скажут и памятники поставят.
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