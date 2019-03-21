Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

07:55

"Газпром" начал официально уведомлять страны о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года, заявил глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев в интервью РБК-Украина.

По его словам, с 1 января 2020 года украинская компания передаст управление газотранспортной системы страны в руки независимого оператора, которому будет необходимо подписать контракт с "Газпромом" на транзит голубого топлива. Глава "Нафтогаза" отметил, что "этот процесс двигается крайне тяжело".

Как напоминает РИА Новости, руководство "Нафтогаза" постоянно говорит о том, что Украина может остаться без транзита. Так, ранее Коболев заявил, что введение в строй газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" сделает украинскую ГТС невостребованной.

Таким образом, по словам Коболева, Киев потеряет сдерживающий фактор против "российской агрессии", а вероятность военного конфликта, в свою очередь, значительно увеличится.

Исполнительный директор компании Юрий Витренко, со своей стороны, считает прекращение транзита в 2020 году наиболее вероятным сценарием, так как с "Северным потоком — 2" у России не будет необходимости использовать украинский маршрут доставки газа в ЕС. По его оценке, лишившись транзита, Украина потеряет примерно четыре процента ВВП.