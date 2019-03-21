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Россия запретила ввозить через Белоруссию турецкие яблоки

21:47 21.03.2019
Фото с сайта dpg.andynet.org
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Россельхознадзор с 22 марта запрещает ввоз турецких яблок в Россию через Белоруссию.

"В связи с высокими рисками ввоза на территорию России транзитом через Белоруссию "санкционной" продукции под видом продукции, произведенной в Турции, Россельхознадзор принял решение с 22 марта 2019 года запретить реэкспорт свежих яблок происхождением Турецкая республика из республики Белоруссия", - цитирует "Интерфакс"  представителя Россельхознадзора Юлию Мелано.

По ее словам, решения принято в связи со сложившейся ситуацией с поставками через Белоруссию в Россию плодоовощной продукции, на которую распространяется действие российского продэмбарго.

"Россельхознадзор неоднократно обращал внимание белорусских коллег на необходимость проведения мероприятий по подтверждению страны происхождения продукции третьих стран, растаможенной в Белоруссии и сертифицируемой для реэкспорта в Российскую Федерацию", - сказала Мелано.

Однако случаи ввоза продукции из Белоруссии в сопровождении реэкспортных фитосанитарных сертификатов с недостоверными сведениями о стране происхождения продолжаются, отметила она.

Так, в марте отмечено резкое увеличение поставок в Россию свежих яблок, которые, согласно документам, были выращены в Турции. Продукция также сопровождалась реэкспортными фитосанитарными сертификатами, выданными белорусской стороной. При этом поставки осуществлялись по "нелогичной" схеме: вместо того, чтобы напрямую из Турции поступить в порт Новороссийска, продукция поставлялась по маршруту Турция - Латвия - Белоруссия - Россия. Это вызвало у Россельхознадзора сомнение в легальности поставок и недоверие к данным, указанным в белорусских реэкспортных сертификатах.

Темы: Россия, Белоруссия, Экономические санкции и эмбарго, Россельхознадзор
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Комментарии читателей
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22.03.2019, 07:02
Гость: Метеоролог

В ближайшие часы ожидается очередная истерика Побирушки.
22.03.2019, 06:04
Гость: 2019

Все остальное в РФ уже и так перекрыли белорусскую молочку и мясные продукты.
22.03.2019, 02:20
Гость: Какие-такие "турецкие яблоки?"

Это самые настоящие польские яблоки, которые идут по маршруту Польша - Литва - Беларусь - Россия или Польша - Беларусь - Россия. Ловкость рук и никакого мошенства.
Примерно по этой схеме Беларусь продает уголь из Донбасса на Украину за валюту.
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