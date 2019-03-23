Абрамович устроил «гаражную распродажу»: в России новое перераспределение активов?

Роман Абрамович продает акции своих компаний в России, ведь вслед за Олегом Дерепаской он может лишиться контроля над корпорациями

Но условия для Абрамовича будут другими. За небольшой промежуток времени проживающий в Лондоне олигарх продал акции "Первого канала", потом акции "Норникеля", сейчас настала очередь "Евраза".

Фото с сайта ran.de

Наиболее крупная доля была продана в "Первом канале". 7 марта стало известно, что ВТБ Капитал приобрел 20% акций у компании "ОРТ-КБ", принадлежащей Роману Абрамовичу. "Первый канал" на 51% принадлежит государству. Еще в 2010 году Абрамович начал сокращать свою долю, за $145 млн он продал 25% "Первого канала" Национальной медиа группе (НМГ), связанной с приближенными к Владимиру Путину бизнесменами, такими как Юрий Ковальчук и Геннадий Тимченко. Еще 4% НМГ получила летом 2018 года, так как Абрамович получил израильское гражданство и, согласно российскому закону, не мог напрямую или косвенно владеть более 20% компании.

Через неделю было объявлено, что контролируемая Романом Абрамовичем, Александром Абрамовым и Александром Фроловым компания Crispian Investments продала 1,7% акций "Норникеля" на Мосбирже. Объём размещения составил около $551 млн. В сделке было запрещено участвовать компании Олега Дерипаски "UC Rusal", а также Владимиру Потанину и аффилированным с ним структурам —Whiteleave Holdings, Bonico Holdings и "Интеррос".

Наконец, 19 марта выяснилось, что Роман Абрамович и Владимир Абрамов продают широкому кругу инвесторов 25,4 млн акций компании Evraz. Доля в 1,8% голосующих акций оценивается примерно в $200 млн. Абрамович, Абрамов и другие инвесторы запустили процедуру ускоренного сбора заявок, следует из раскрытия Evraz на Лондонской бирже.

В СМИ предполагают, что таким образом Абрамович пытается не попасть под санкции — возможно, добровольно лишаясь акций, он демонстрирует белый флаг перед Западом, с которым и связывает свое дальнейшее будущее. По мнению экономиста Василия Колташова, Абрамович устроил "гаражную распродажу", так как решил окончательно "покинуть" Россию, то есть порвать с российской экономикой.

"В результате Абрамович, скорее всего, сойдет с исторической сцены мировой политики, он просто будет богатым человеком и окажется на Западе, за пределами Российской Федерации, будет там проживать свои деньги до конца дней", — считает он.

Политическая смерть Абрамовича внесет свою лепту в общее ослабление "Семьи" — клана так называемых "ельцинских", хотя тут есть и обратная зависимость — если бы элитная группа, сложившаяся при экс-президенте, сейчас не переживала трудный период, то и относящиеся к нему олигархи не терпели бы убытки? По мнению директора Центра политологических исследований Финансового университета Павла Салина, Абрамовича к "Семье" можно отнести только условно, хотя с этой группировкой он и не рвал связей. Последний раз "Семья" подавала признаки жизни в проекте "преемник Медведев" и "новый срок для Медведева".

"Как на идее второго срока для Медведева была поставлена точка — все, "Семья" от политики дистанцировалась, — говорит Салин. — Есть очень ограниченные попытки влиять на повестку, но нет никакой возможности влиять на политику. Силовики, конечно, опасаются так называемой "шестой колонны", тех, кто ударит власть в спину, когда власть ослабнет — это причина для наступления на позиции "Семьи", но реально все элитные группы, даже системные либералы, не в таком положении, чтобы как-то влиять на политическую систему и транзит власти. Силовики полностью определяют курс российской власти".

По мнению политолога, в пользу этого говорит ряд законов, которые принимаются "на раз", и перераспределение активов. "Это ни в коем случае не попытка договориться с Западом, — считает политолог, — потому что стало ясно — с Западом договориться невозможно".

Эксперт полагает, что в этом плане иллюзии исчезли и с той, и с другой стороны — американцы уже не считают, что смогут повлиять через крупный бизнес или политиков на систему, сейчас главная цель санкционных мер — пресечь поток ресурсов, который идет на поддержку российского политического режима, договариваться с бизнесом Запад и не намерен — действовать будет только по схеме Дерипаски.

Потому эксперт Павел Салин и объясняет поведение Абрамовича попыткой "застраховаться" от блокировки и изъятия своих активов в случае попадания в санкционные списки. В конце прошлого года, напоминает политолог, существовала большая напряженность, и многие предполагали, что Штаты будут расширять персональные санкции, в числе остальных называлась и фамилия Абрамовича. Что происходит с активами тех, кто попадает в эти списки, наглядно показала история Дерипаски.

"У него фактически "отжали" бизнес, он вышел из-под контроля Дерипаски, из-под контроля российских властей, а те деньги, которые полагаются Дерипаске как продавшему акции владельцу, тоже идут мимо него — на счета, которые арестовываются", — говорит Павел Салин.

Чтобы не повторить судьбу коллеги, Абрамович, вероятно, и пошел на продажу акций. По мнению экономиста Василия Колташова, Абрамович своими действиями демонстрирует лояльность и идет на всевозможные уступки перед Западом, наивно продолжая закрывать глаза на то, что и любое выведенное за пределы России богатство не защищено никакими гарантиями.

"Ничего не стоит в любой стране начать преследование Абрамовича по поводу незаконного приобретенного состояния. А состояние приобретено, в общем-то, как и у всех олигархов в России, методом "хапка". Любой "честный" суд никогда не вспомнит, как создавались состояния британских респектабельных буржуа, сколько было убито и замучено индусов, сколько разграблено городов, сколько проведено спекуляций в свое время, все эти мошенничества в прошлом, как говорил Дюма, "бог об этом давно забыл". А вот про Абрамовича не забыл. Существует такой сценарий, по которому он будет обобран", — предполагает экономист.

Но есть и другой сценарий, уверяет эксперт: вполне возможно, Абрамович станет своего рода витринным экземпляром, демонстрирующим правильное поведение, и его задача — привлечь внимание как можно большего количества крупных собственников, тех самых олигархов 90-х из окружения Путина, сподвигнуть их продать активы. Дерипаска и Абрамович выступают тут дуэтом, демонстрируя, как поступать не стоит и как надо делать.

"В результате лицо российского капитализма будет меняться, — говорит экономист, — и я думаю не очень плохо, что Абрамович нас так спешно покидает, ничего позитивного он не нес. Вполне возможно, что нажим на него оказали со стороны Кремля на предмет того, что настало время определяться, давно уже не эпоха Медведева, когда поощрялся вывод предприятий под чужую юрисдикцию. До потрясений 2014-2016 годов, по крайней мере, этот вывод никаких вопросов не вызывал".

Абрамович наряду с Дерипаской был флагманом процесса размещения бумаг за рубежом, регистрации компаний за пределами России. Но на Западе он воспринимался иначе, его откровенно унизили, когда не дали визу в Великобританию, несмотря на то, что он "вложил душу" (и много денег) в английский футбол.

"Ему пришлось въезжать в Великобританию по израильским документам, это было демонстративное унижение. Отношение к нему и к подобным персонажам в западном обществе хорошо отражено в культуре. Например, Гай Риччи в фильме "Рок-н-рольщик" показал, как русского олигарха, очень сильно похожего на Абрамовича, постоянно обманывают и грабят британские воротилы, включая и не очень крупных", — напоминает Василий Колташов.

Тем не менее, Абрамович пытается стать "своим" в том обществе, "покидая" Россию. Олигархи прошлой эпохи таким образом мельчают и "вымирают", место под солнцем занимают их последователи, которые исповедуют вовсе не либеральные идеи, так непопулярные в обществе теперь. Василий Колташов новую идеологию называет "неомеркантилизм", то есть простое понимание, что сколько ни договаривайся с Западом — в глазах зарубежного общества ты враг, а будешь лакействовать — над тобой посмеются, как над "лошком" в фильме Гая Риччи.

В стратегии "неомеркантилизма" развиваться стоит здесь, у себя, каждому в своей стране, забыв про сказки о глобализме и свободном рынке. Во многом судьбу олигархов старого формата определяет и отсутствие таланта предпринимателя, которым они так кичатся, но много ума для приобретения госсобственности в 90-ые не требовалось. Попав же в мир крупных дельцов, саблезубых капиталистов на Западе, "новые русские" столкнулись с откровенным презрением, которое постигнуть не могут до сих пор.

"Каких-то невероятных коммерческих способностей у наших олигархов нет, — говорит Колташов. — Нет и никогда не было, потому что они не требовались для создания такого рода предприятий, которые они создавали в 90-ые, там нужно было просто попасть в нужную "тусовку", знать нужных людей. Абрамович в этом смысле преуспел, как и Дерипаска, преуспели хорошо, а дальше-то что будете делать? А дальше — все продать и вывести".

Психология отнюдь не крупных и дальновидных предпринимателей предопределяет судьбу олигархов, связанных с так называемой "Семьей", и вполне логично, что постепенно они будут избавляться от активов в России. Только кем будут бенефициары "гаражной распродажи"? По мнению Василия Колташова, выкупать акции начнут корпорации, связанные с государством, по крайней мере, это был бы неплохой сценарий.

"Хорошо бы, если бы государство вернуло себе "Норильский никель", потому что это было просто фантастическое преступление — приватизация "Норильского никеля". Ресурс необычайно ценный, и вдруг ставший достоянием частных лиц", — говорит он.

Павел Салин, в свою очередь, также считает, что в рамках попытки Абрамовича перестраховаться, активы перераспределяются в пользу силовой корпорации и государственных структур — так как бенефициары нынешней системы предпочитают напрямую не владеть предприятиями.

"Многие из них занимают госдолжности, или их отцы занимают должности, — говорит Салин, — они будут бенефициарами в качестве управляющих".

"Сейчас многие представители и крупного, и среднего бизнеса ведут распродажу активов. Без "силовиков" никуда, они все больше на себя забирают экономику, в том числе формально и частный бизнес", — добавил политолог.

Павел Салин считает, что перераспределение активов будет вестись в пользу поколения "наследников". Неужели на смену условной "Семье" приходит элита в прямом смысле семейственная? Политолог напоминает, что, например, сын Николая Патрушева при поддержке отца проводит активную экспансию в сельско-хозяйственной сфере, но при этом как госслужащий не является собственником. Салин считает, что аналогично будут развиваться события и в других сферах: "Владеть этими активами будут какие-то государственные структуры, или, чтобы минимизировать санкционные риски, формально частные структуры, но бенефициарами будут представители силовой корпорации".

С другой стороны, ничего хорошего и от этого ждать не приходится,. По мнению депутата Госдумы шестого созыва, доктора исторических наук Вячеслава Тетекина, те же "наследники" смотрят строго на Запад, и если в их руках будут государственные предприятия — разницы народ не ощутит. К тому же зачем же платить за акции, если можно стать топ-менеджером госкорпорации и получать сумасшедшие деньги?

"Я предполагаю, что покупатель акций будет иностранным, — говорит Тетекин. — Если Дерепаску заставили передать управление РУСАЛом в иностранные руки, то Абрамович сделает все то же самое, только в рамках рыночной экономики. Продаст тому, кто предложит большую цену. В России лишних денег нет, государство точно не способно покупать предприятия, то найдутся крупные деньги на Западе или... на Востоке".

По прогнозам Вячеслава Тетекина, значительная часть наших ресурсов таким образом может перейти в иностранные руки по старому, знакомому с 90-х алгоритму. "Норникель" — это уникальные месторождения стратегически важных материалов, напоминает эксперт, в этом случае национальная безопасность подвергается угрозе.

"Какие будут разворачиваться комбинации, здесь трудно представить, но в любом случае могу сказать, что бы ни происходило, — кроме национализации, — ничего хорошего от продажи "Норникеля" или "Евраза" нас не ждет", — говорит Вячеслав Тетекин.