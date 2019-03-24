Кто и сколько должен России

Россия раскрыла, сколько ей должны иностранные государства. Сумма достигает почти 40 млрд долларов, часть из которых – еще «советские» долги

Россия финансово поддерживает полезные с точки зрения геополитики и партнерства страны. Кому и на какие цели дает кредиты современная Россия и будут ли они возвращены?

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Сумма долгов иностранных государств перед Россией достигает почти 40 млрд долларов по состоянию на 1 февраля 2019 года. В эту сумму включены и долги перед СССР, правопреемницей которого является Российская Федерация.

Современная Россия продолжает кредитовать своих союзников. Информация о том, сколько, кому и на какие цели выдает кредиты РФ, раскрывается скупо и неохотно. Такая практика была принята еще в советское время. Собственно, общая сумма долга была раскрыта не просто так, а для иностранных инвесторов в проспекте евробондов (без дополнительной конкретики).

В итоге Минфин крайне удачно разместил эти евробонды 21 марта – на 3 млрд долларов и 750 млн евро. План на весь год был занять всего 3 млрд долларов, а инвесторы готовы были дать в долг России в четыре раза больше – 12 млрд долларов. Но нам столько не надо. Причем давали в долг России иностранцы: 40% удовлетворенных заявок пришлись на инвесторов из Британии, инвесторы из континентальной Европы купили 18% выпуска, инвесторы из США – 17%.

Кто же входит в число нынешних должников России? Возможно, большая часть суммы – это все-таки советский долг. По состоянию на начало 2016 года общий долг России достигал 34 млрд долларов, сократившись в разы со 145 млрд долларов (эта сумма была посчитана в свое время из расчета 0,66 рубля за доллар по курсу Госбанка СССР). Россия получила право взыскивать долги СССР на основании того, что взяла на себя обязательства обслуживать внешние долги Советского Союза.

С тех пор Россия многим простила долги либо полностью, либо большую часть, начиная с Узбекистана, Киргизии и Монголии и заканчивая далекими от нее Кубе, Ираку, Алжиру, Сирии, Вьетнаму, Эфиопии, Танзании, Лаосу, Мозамбику, Йемену. Последний крупный раунд списания таких долгов прошел в 2014 году, тогда «простили» в общей сложности 31 млрд долларов Кубе, а всего за 10 лет было списано почти 90 млрд долларов таких обязательств. Так, Ираку списали 21 млрд долларов, Монголии и Афганистану по 11 млрд долларов, КНДР – 10 млрд долларов. В основном это долги, которые сформировались в советские годы. После 2016 года о крупных новых списаниях «советских» долгов не сообщалось.

«Но утверждать, что значительная часть долговых обязательств, имеющихся на балансе сейчас, сформирована еще в период Советского Союза, на мой взгляд, несправедливо, поскольку по большей части заведомо невозвратные кредиты на строительство социализма уже давно списаны», – говорит Алексей Антонов из «Алор Брокер».

Кто же охотно берет кредиты у современной России?

Долги суверенных государств перед Россией можно разделить на три категории: плата за лояльность, кредит на покупку вооружения и технологически сложного оборудования (в основном для создания ГРЭС и АЭС), а также на покупку ресурсов.

«Есть страны, такие как Белоруссия или Киргизия, которые имеют стратегическое значение для внешней торговли, размещения военных баз в проблемных с точки зрения террористической активности или наркотрафика регионах, и испытывают определенные финансовые сложности. По сути, это плата не столько именно за лояльность властей, сколько плата за услуги, которые государство-заемщик предоставляет кредитору для реализации его внешней политики и развития торговли», – говорит Яковенко.

По его словам, у США именно такого рода долгов больше всего, а у России, скорее всего, меньше, поскольку сфера влияния у России значительно уже и за редкими исключениями дальше сопредельных стран геополитические интересы не распространяются.

Часто Россия выдает кредиты другому государству на строительство на его территории АЭС силами Росатома или на закупку российского оружия. В этом случае деньги даже не доходят до другой страны.

«Кредитор выделяет средства и направляет их производителю, например, военной техники, который по заключенному с государством-заемщиком контракту производит и поставляет ее государству-заемщику. По своей сути этот механизм представляет собой не кредитование как таковое, а лизинг», – говорит Яковенко.

Третья категория кредитов – это, по сути, покупка ресурсов, чаще всего нефти или газа, либо доступа к недрам для самостоятельной добычи. Однако назвать это кредитованием можно с большой натяжкой. Наиболее наглядные примеры – это Иран, отрезанный от мирового рынка санкциями, и Венесуэла. «Это на самом деле самые качественные долги на балансе любого государства, поскольку обязательства по ним исполняются в натуральном выражении, высоколиквидным сырьем. Определенные риски, безусловно, есть, о чем можно судить на примере той же Венесуэлы, но безрисковых инвестиций и ссуд не бывает в принципе», – говорит Яковенко.

Так, Белоруссия, кроме более дешевых нефти и газа, активно берет деньги в кредит у России, как правило, по льготной ставке. Периодически Минск, как и многие другие, просит продлить срок кредитования, то есть отдавать белорусы, как правило, не спешат. Они просто просят новый кредит на оплату старого – так и живут. В частности, Минск просил дать 1 млрд долларов кредита в этом году, Россия заявила, что готова рефинансировать Белоруссии ранее выданный заем, но на 630 млн долларов.

В 2018 году Белоруссия выплатила России внешний долг на более чем 1 млрд долларов, плюс еще чуть больше 0,5 млрд долларов Евразийскому фонду стабилизации и развития, где фактически главную роль играет Минфин РФ. Белорусы платят долги также Китаю, ВБ, США, ЕБРР, но больше всего Минск, конечно, берет кредитов у России, поэтому и выплаты по ним существенно выше, чем перед другими кредиторами.

В 2011 году Россия выдала Белоруссии льготный экспортный кредит в 10 млрд долларов на строительство в стране АЭС. Погашать она его начнет только через шесть месяцев после ввода АЭС в строй, но не позднее апреля 2021 года, тридцатью равными частями в течение 15 лет.

Ситуация с возвратом долга Украины в 3 млрд долларов сложней. Киев взял в долг у Москвы в виде выпуска еврооблигаций в декабре 2013 года при правлении Януковича, и новая власть в стране не хочет считать этот долг государственным и оплачивать, хотя этот факт признали даже в МВФ. Интересно, что до начала 2016 года Украина и сама признавала этот долг – именно до этого срока она выплачивала по нему проценты. Когда же пришел срок вернуть всю сумму, решила, что проще назвать этот кредит политическим и ввести мораторий на его оплату. Высокий суд Лондона обязал Киев вернуть деньги, но это украинская сторона, конечно, пытается оспорить в Апелляционном суде Великобритании.

С юридической точки зрения позиция Украины слаба, что там и сами прекрасно понимают. Но хотя правота на стороне Москвы, вернуть эти миллиарды в Фонд национального благосостояния России крайне сложно, даже через судебные инстанции. Украина уже допустила дефолт по этому долгу и может десятилетиями его не отдавать, ссылаясь на печальную финансовую ситуацию. Отдавать кредиты МВФ и другим кредиторам Киеву это, правда, не мешает. В этом году перед Украиной стоит сверхзадача – отдать более 15,6 млрд долларов. Пик долговых выплат придется как раз на этот и 2020 год. Справиться удастся только за счет привлечения новых кредитов у своих западных друзей.

Армения также активно берет кредиты у России. Так, план на 2019 году – занять 490 млн долларов, и основная сумма в 343 млн долларов будет одолжена именно у России. Еще пять лет назад Россия выделила Армении кредит на 270 млн долларов для финансирования работ по продлению сроков работы Армянской АЭС до 2026 года. В конце 2018 года Армения попросила продлить сроки реализации кредита. Нищей стране довольно сложно отдавать даже такие, казалось бы, небольшие суммы. В 2016 году Армения получила от России кредит на 200 млн долларов на закупку российских вооружений в течение двух лет.

Кредиты на закупку вооружения Россия дает в том числе Кубе и Бангладеш. Бангладеш также получила экспортный кредит на строительство АЭС – до 11,38 млрд долларов для использования в 2017–2024 годах с началом погашения только в 2027 году.

В 2016 году экспортный кредит от России получила Индия в размере 3,4 млрд долларов на строительство АЭС «Куданкулам». В 2017 году Дели получил 10-летний кредит еще на 4,2 млрд долларов на строительство уже пятого и шестого энергоблока этой станции.

Сложности с возвращением долгов России могут возникнуть и в Венесуэле, в которую мертвой хваткой вцепились США. Оценки того, сколько Россия может там потерять, приводились разные и противоречивые. Как правило, назывались десятки миллиардов долларов. По последним данным, невозвращенная часть кредита России, выданного Венесуэле, составляет всего 4 млрд долларов, а не 17 млрд долларов, которые Россия якобы инвестировала и одолжила Венесуэле. Об этом накануне заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов. «Называется сумма в 17 млрд... Но это искусственная цифра. Это общая сумма – и накопленные инвестиции РФ, и кредиты, которые были выданы. Причем часть кредитов давно уже возвращена, в том числе военные. А те инвестиции, которые сделаны в нефтяную отрасль – их очень тяжело конфисковать. Они сделаны (в соответствии) со всеми принципами международного права», –заявил Емельянов.

Скоро крупнейшим должником перед Россией может стать Египет. Россия уже пообещала выделить стране кредит в 25 млрд долларов на строительство АЭС. Президент Путин, правда, говорил, что «это хороший кредит, с хорошей процентной ставкой», выплаты по которому начнутся с 2029 года.

«Львиная доля кредитов, предоставленных Советским Союзом, шла по «закрытым» статьям, не подлежащим разглашению. Это была материальная и военная помощь дружественным режимам в обмен на политическую лояльность и расширение сферы влияния СССР в этих регионах. В современной России, по сути, мало что изменилось. Мы по-прежнему продолжаем помогать странам, где у нас есть свои интересы экономического или политического характера. И зачастую не рассчитывая на полный возврат вложенных средств», – говорит Алексей Коренев из ГК «Финам».

И все же далеко не все обязательства перед РФ являются заведомо невозвратными: значительная часть выдаваемых «кредитов», по сути, представляет собой инвестиции, которые могут приносить государству достаточно высокий доход, считает Яковенко.

Ведь кредиты идут не только на политические цели, но и на поддержку российского экспорта – как военной, так и гражданской продукции. Хотя российские кредиты на военные нужды имеют меньше шансов быть возвращенными, говорит первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров, управляющий партнер «2К» Тамара Касьянова. Россия в этом плане не изобретает велосипед.

«Можно привести в сравнение США, которые очень давно и активно занимаются тем же – финансово поддерживают полезные с точки зрения геополитики страны. США ко всему прочему оказывают так называемую безвозмездную военную помощь ряду стран на протяжении десятилетий. Россия тоже этим занимается, в частности, поддержка идет Сирии, Ливану, ЦАР, Таджикистану. Но по сравнению с советскими временами масштабы этой помощи выглядят скромнее», – говорит Касьянова.