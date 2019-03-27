Китайская грамота для Кремля: Налоги понизили, пенсия выросла до 25 000 рублей

Пекин, в отличие от российских властей, понимает, что нищее население богатой страну не сделает

Март в Китае — традиционно месяц, когда подводятся итоги и намечаются планы на предстоящий год. Потому что по лунному календарю год начинается после китайского Нового года — Праздника весны, отмечаемого в конце февраля. И именно в марте собирается в полном составе на ежегодную сессию парламент.

Фото с сайта internationalwealth.info

Событие, называемое в Китае для краткости «две сессии», всегда находится в центре внимания мирового сообщества. Потому что сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) обычно принимают важные решения. Не был исключением и нынешний год.

На сессии ВСНП ключевым стал доклад о работе правительства, с которым выступил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Вот некоторые итоги предыдущего года, которые он подвел. В 2018 году рост ВВП составил 6,6%, его общий объем превысил 90 трлн юаней. В городах и селах было трудоустроено 13,61 млн человек. Численность малоимущего населения в сельской местности сократилась на 13,86 млн. Среднедушевые располагаемые доходы населения выросли на 6,5%.

Для сравнения. ВВП России в 2018 году вырос на 1,7 процента — цифра, которую многие эксперты склонны подвергать сомнению. Общий объем ВВП около 97 трлн рублей — в 10 раз меньше китайского. В отличие от Китая, где наблюдается рост доходов населения, в России они падают 6 лет подряд. Да и как они могут повышаться, если экономика не развивается, а налоги повышаются? Но вот что мы видим в Китае.

«Комплексно проанализировав внутреннюю и внешнюю обстановку, мы пришли к выводу, что в текущем году условия для развития Китая будут еще более сложными и суровыми, однако позитивные тенденции в экономике и в долгосрочной перспективе не претерпят изменений, — заявил на сессии ВСНП Ли Кэцян. — Намеченные на текущий год основные показатели социально-экономического развития страны таковы: рост ВВП составит 6−6,5%; в городах и поселках будет создано свыше 11 млн новых рабочих мест».

Сессия ВСНП приняла новый закон об иностранных инвестициях, который укрепляет правовой статус и защищает имущественные и неимущественные права иностранного капитала, работающего в Китае. Закон резко усиливает защиту интеллектуальной собственности иностранных компаний, вводя уголовную ответственность за несанкционированную передачу ноу-хау и принуждение к таковому. Это вроде бы прямой ответ на претензии США, но делается это больше в национальных интересах. Но все же «две сессии» концентрировались на вопросах внутренней жизни.

«Следует провести более масштабное сокращение налогов, заявил премьер Ли Кэцян в ходе заседания парламента. — Необходимо проводить как инклюзивный, так и структурный курс сокращения налогов, акцентируя внимание на смягчении налогового бремени в обрабатывающей промышленности, а также для малого бизнеса. В ходе углубления налоговой реформы будет снижена с 16% до 13% действующая ставка НДС для обрабатывающей промышленности и других отраслей, что обеспечит ощутимое снижение налоговой нагрузки для основных сегментов».

«Ощутимое снижение» означает сокращение отчислений в бюджет КНР и провинций со стороны предприятий на 2 трлн юаней ежегодно. Российские туристы, находящиеся в Китае этой весной, сообщили, что сразу после объявления о понижении НДС в пекинских автосалонах были снижены цены на автомобили.

Снижение НДС в Китае — лишь один из шагов масштабного снижения налоговой нагрузки на бизнес и население. Так, 1 октября 2018 года Китай повысил порог освобождения от налога на доходы физических лиц с 3,5 тыс. юаней (примерно 35 тыс. рублей) в месяц до 5 тыс. юаней (примерно 50 тыс. руб.). За три месяца после введения новой меры снижение налогов составило 100 млрд юаней, более 70 млн граждан КНР оказались полностью освобождены от уплаты подоходного налога.

То есть зарплата до 5000 юаней включительно (50000 рублей) не облагается налогом. Например, если человек получал зарплату в 12.000 юаней (это нормально для крупных городов), он оплачивал налоги только с суммы 7.000 юаней. Причем, мера касается всех работающих на территории Китая, как китайцев, так и иностранцев.

В 2019 году Государственное налоговое управление КНР планирует ввести 22 меры по снижению налогов и сборов. Среди них и специальные налоговые вычеты. Они относятся к таким статьям расходов граждан, как образование детей, лечение серьезных заболеваний, непрерывное образование взрослых, средства, идущие на оказание помощи пожилым людям, проценты по жилищным ссудам, арендная плата за жилье и другие. Например, возвращаются уплаченные налоги с суммы до 15000 юаней (150 тыс. рублей), потраченной на лечение или с суммы 14000 юаней, потраченной на аренду жилья.

В то время, когда в России с начала года НДС вырос с 18 до 20 процентов, растут и другие отчисления, в Китае происходит обратное. С начала текущего года среднемесячная выплата пенсионерам, которые работали на предприятиях, в государственных учреждениях и в непроизводственных учреждениях, была увеличена на 5%. Это расценено как довольно скромное повышение. Потому что в период с 2005 по 2015 год Китай повышал пенсии как минимум на 10 процентов в год, а в 2016 году темпы снизились.

Согласно официальным данным, с 2005 по 2016 год среднемесячная выплата пенсий работавшим на предприятиях пенсионерам выросла до 2,4 тысячи юаней (около 25000 рублей по нынешнему курсу). Аналогии уместны.