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Китайская грамота для Кремля: Налоги понизили, пенсия выросла до 25 000 рублей

23:33 27.03.2019 , Михаил Морозов

Пекин, в отличие от российских властей, понимает, что нищее население богатой страну не сделает

Март в Китае — традиционно месяц, когда подводятся итоги и намечаются планы на предстоящий год. Потому что по лунному календарю год начинается после китайского Нового года — Праздника весны, отмечаемого в конце февраля. И именно в марте собирается в полном составе на ежегодную сессию парламент.

Фото с сайта internationalwealth.info

Событие, называемое в Китае для краткости «две сессии», всегда находится в центре внимания мирового сообщества. Потому что сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) обычно принимают важные решения. Не был исключением и нынешний год.

На сессии ВСНП ключевым стал доклад о работе правительства, с которым выступил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Вот некоторые итоги предыдущего года, которые он подвел. В 2018 году рост ВВП составил 6,6%, его общий объем превысил 90 трлн юаней. В городах и селах было трудоустроено 13,61 млн человек. Численность малоимущего населения в сельской местности сократилась на 13,86 млн. Среднедушевые располагаемые доходы населения выросли на 6,5%.

Для сравнения. ВВП России в 2018 году вырос на 1,7 процента — цифра, которую многие эксперты склонны подвергать сомнению. Общий объем ВВП около 97 трлн рублей — в 10 раз меньше китайского. В отличие от Китая, где наблюдается рост доходов населения, в России они падают 6 лет подряд. Да и как они могут повышаться, если экономика не развивается, а налоги повышаются? Но вот что мы видим в Китае.

«Комплексно проанализировав внутреннюю и внешнюю обстановку, мы пришли к выводу, что в текущем году условия для развития Китая будут еще более сложными и суровыми, однако позитивные тенденции в экономике и в долгосрочной перспективе не претерпят изменений, — заявил на сессии ВСНП Ли Кэцян. — Намеченные на текущий год основные показатели социально-экономического развития страны таковы: рост ВВП составит 6−6,5%; в городах и поселках будет создано свыше 11 млн новых рабочих мест».

Сессия ВСНП приняла новый закон об иностранных инвестициях, который укрепляет правовой статус и защищает имущественные и неимущественные права иностранного капитала, работающего в Китае. Закон резко усиливает защиту интеллектуальной собственности иностранных компаний, вводя уголовную ответственность за несанкционированную передачу ноу-хау и принуждение к таковому. Это вроде бы прямой ответ на претензии США, но делается это больше в национальных интересах. Но все же «две сессии» концентрировались на вопросах внутренней жизни.

«Следует провести более масштабное сокращение налогов, заявил премьер Ли Кэцян в ходе заседания парламента. — Необходимо проводить как инклюзивный, так и структурный курс сокращения налогов, акцентируя внимание на смягчении налогового бремени в обрабатывающей промышленности, а также для малого бизнеса. В ходе углубления налоговой реформы будет снижена с 16% до 13% действующая ставка НДС для обрабатывающей промышленности и других отраслей, что обеспечит ощутимое снижение налоговой нагрузки для основных сегментов».

«Ощутимое снижение» означает сокращение отчислений в бюджет КНР и провинций со стороны предприятий на 2 трлн юаней ежегодно. Российские туристы, находящиеся в Китае этой весной, сообщили, что сразу после объявления о понижении НДС в пекинских автосалонах были снижены цены на автомобили.

Снижение НДС в Китае — лишь один из шагов масштабного снижения налоговой нагрузки на бизнес и население. Так, 1 октября 2018 года Китай повысил порог освобождения от налога на доходы физических лиц с 3,5 тыс. юаней (примерно 35 тыс. рублей) в месяц до 5 тыс. юаней (примерно 50 тыс. руб.). За три месяца после введения новой меры снижение налогов составило 100 млрд юаней, более 70 млн граждан КНР оказались полностью освобождены от уплаты подоходного налога.

То есть зарплата до 5000 юаней включительно (50000 рублей) не облагается налогом. Например, если человек получал зарплату в 12.000 юаней (это нормально для крупных городов), он оплачивал налоги только с суммы 7.000 юаней. Причем, мера касается всех работающих на территории Китая, как китайцев, так и иностранцев.

В 2019 году Государственное налоговое управление КНР планирует ввести 22 меры по снижению налогов и сборов. Среди них и специальные налоговые вычеты. Они относятся к таким статьям расходов граждан, как образование детей, лечение серьезных заболеваний, непрерывное образование взрослых, средства, идущие на оказание помощи пожилым людям, проценты по жилищным ссудам, арендная плата за жилье и другие. Например, возвращаются уплаченные налоги с суммы до 15000 юаней (150 тыс. рублей), потраченной на лечение или с суммы 14000 юаней, потраченной на аренду жилья.

В то время, когда в России с начала года НДС вырос с 18 до 20 процентов, растут и другие отчисления, в Китае происходит обратное. С начала текущего года среднемесячная выплата пенсионерам, которые работали на предприятиях, в государственных учреждениях и в непроизводственных учреждениях, была увеличена на 5%. Это расценено как довольно скромное повышение. Потому что в период с 2005 по 2015 год Китай повышал пенсии как минимум на 10 процентов в год, а в 2016 году темпы снизились.

Согласно официальным данным, с 2005 по 2016 год среднемесячная выплата пенсий работавшим на предприятиях пенсионерам выросла до 2,4 тысячи юаней (около 25000 рублей по нынешнему курсу). Аналогии уместны.

Темы: Китай, Пенсионная реформа в мире, Налогообложение в мире, Экономическая ситуация в мире
Источник: Свободная Пресса
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Комментарии читателей
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28.03.2019, 06:45
Гость: Нет

не строит Россия пустующие города призраки неизвестно зачем и для кого как в Китае,не строит она и для конкретного своего народа.Нет,не открывает она десятки железных скоростных дорог как в Китае,она и старинных тихоходных не строит,нельзя же считать дорогой подъездные пути к керченскому мосту.Нет,не развивает РФ космические план освоения луны как в Китае,она разворовывает космические суммы на строительстве Восточного.И так всюду и везде,по любой проблеме Россия в заднице.Вы задавались вопросом,пошто это так?Почему Китай растет и расцветает,медленно,поступательно,без прорывов,но неотвратимо?И почему в России все пытаются сделать рывком,но на практике это выливается в рывки грабежа пенсионным законом?Вот это Рф удается сполна!
28.03.2019, 06:31
Гость: Доктор наук

= Вальтер-Доктор наук
\ Если вы Доктор наук, но рассуждаете как обыватель
А что в этом плохого? Не всё ж с фашистами бороться, иногда хочется, чтобы Москва стала тихим и уютным городом без пробок и понаехавшего хамла...
\ ибо природные ресурсы России были вожделенной мечтой США, Германии, Франции, Великобритании,Швеции,Польши
Как же помним! Ещё Ричард Львиное Сердце мечтал о нефти Самотлора, А Карл Великий – о золоте Колымы!
Отто фон Бисмарк абсолютно верно отметил: «Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но МОЖНО ПРИВИТЬ ИМ ЛОЖНЫЕ ЦЕННОСТИ ТИПА ПОДТИРКИ ИЗ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА» и ТОГДА ОНИ ПОБЕДЯТ САМИ СЕБЯ».
\ Вот вы и такие,как вы,30 лет стремитесь привить русским,россиянам ложные ценности.
Нет, тут ты соврал! Я всегда убеждал ватников, что туалетная бумага лучше газеты «Правда»!
\ Мне, как и многим, стыдно за бедность миллионов граждан нашей страны.
Причём эта бедность есть их сознательный выбор!
\ что как только мы начнем действовать так,как этот Доктор
А я не действую, а просвещаю! Напомню один из первых своих постов, написанный лет шесть назад: «Я исполняю свой гражданский долг: чем выше уровень интеллекта и образования, тем выше ответственность перед обществом. Быдло имеет право знать, что помимо Кисель ТВ существуют другие точки зрения. И если один из тысячи форумчан задумается над моими словами – значит я не зря потратил своё время.»
28.03.2019, 06:31
Гость: Доктор наук

= Вальтер-Доктор наук
\ мы потеряем дух и ценности России,воспетые Пушкиным,Толстым,Некрасовым,
Ты почитай как тонко предупреждал Некрасов белорусов об экономических проблемах, которые неизбежно возникнут у них про попытке пойти на поводу у Госдепа и замедлить экономическую интеграцию с энергетической сверхдержавой!
-
Стыдно робеть, закрываться перчаткою.
Ты уж не маленький!.. Волосом рус,
Видишь, стоит, изможден лихорадкою,
Высокорослый, больной белорус:
-
Губы бескровные, веки упавшие,
Язвы на тощих руках,
Вечно в воде по колено стоявшие
Ноги опухли; колтун в волосах;
-
Ямою грудь, что на заступ старательно
Изо дня в день налегала весь век...
Ты приглядись к нему, Ваня, внимательно:
Трудно свой хлеб добывал человек!
-
Не разогнул свою спину горбатую
Он и теперь еще: тупо молчит
И механически ржавой лопатою
Мерзлую землю долбит!
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