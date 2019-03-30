Новые санкции США против России затронут банковский сектор

13:05

Минфин и Госдеп США завершили подготовку пакета санкций против РФ в связи с попыткой отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и передали свои предложения в Белый дом, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Теперь для того, чтобы новые ограничительные меры вступили в силу, их должны одобрить в Белом доме.

Точный объем санкций пока неизвестен. Один из источников Bloomberg утверждает, что они затрагивают банковский сектор РФ.

В сентябре 2018 года Госдепартамент заявлял, что он ожидает введения финансовых ограничений уже в ноябре 2018. Почему США до сих пор не объявили новые санкции, и как долго их намерен рассматривать Белый дом, неясно.

Первый пакет санкций действует с 27 августа 2018 года, он включает в себя запрет на оказание внешней помощи России, на продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, напоминает "Интерфакс".

Ожидается, что второй, более болезненный пакет санкций может включать в себя запрет на банковское кредитование правительства РФ, за исключением кредитов на покупку еды и сельхозпродукции, запрет американского экспорта в РФ любых товаров и технологий, кроме еды и сельхозпродукции; запрет импорта российских товаров в США; лишение российской авиакомпании с государственным финансированием "Аэрофлот" права на полеты в США, понижение уровня дипломатических отношений между странами и противодействие финансированию РФ со стороны международных финансовых институтов.