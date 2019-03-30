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Новые санкции США против России затронут банковский сектор

13:05 30.03.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Минфин и Госдеп США завершили подготовку пакета санкций против РФ в связи с попыткой отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и передали свои предложения в Белый дом, сообщает  Bloomberg со ссылкой на источники.

Теперь для того, чтобы новые ограничительные меры вступили в силу, их должны одобрить в Белом доме.

Точный объем санкций пока неизвестен. Один из источников Bloomberg утверждает, что они затрагивают банковский сектор РФ.

В сентябре 2018 года Госдепартамент заявлял, что он ожидает введения финансовых ограничений уже в ноябре 2018. Почему США до сих пор не объявили новые санкции, и как долго их намерен рассматривать Белый дом, неясно. 

Первый пакет санкций действует с 27 августа 2018 года, он включает в себя запрет на оказание внешней помощи России, на продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения, напоминает "Интерфакс"

Ожидается, что второй, более болезненный пакет санкций может включать в себя запрет на банковское кредитование правительства РФ, за исключением кредитов на покупку еды и сельхозпродукции, запрет американского экспорта в РФ любых товаров и технологий, кроме еды и сельхозпродукции; запрет импорта российских товаров в США; лишение российской авиакомпании с государственным финансированием "Аэрофлот" права на полеты в США, понижение уровня дипломатических отношений между странами и противодействие финансированию РФ со стороны международных финансовых институтов. 

Темы: Отношения России и США, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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30.03.2019, 17:45
Гость: Андрей Николавевич

а пармезан в покое оставят? А то без него ну тоска!!!!!!
30.03.2019, 17:32
Гость: Иван простак

Недаром Россия тестирует китайский аналог Свифта, и свой Мир . Вот Боинг недорабатывает. Давно пора наш авиапром простимулировать.
30.03.2019, 17:26
Гость: Чем хуже, тем лучше!

И далее санкций растёт пусть число:
Вконец оборзело в Эрэфии зло!
С ворьём совладать сами россы не могут...
Ура, если Штаты им в этом помогут!
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