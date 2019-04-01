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Российские миллиардеры разбогатели на $20 млрд за три месяца

17:24 1.04.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI) указывают на то, что с начала 2019 года состояние богатейших россиян увеличилось на $20,536 млрд.

По итогам первого квартала больше всех заработал один из владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние выросло на $1,36 млрд, достигнув $21 млрд. Он остается богатейшим россиянином.

Второе место занял основной владелец НЛМК Владимир Лисин, его состояние выросло на $2,44 млрд, достигнув $20,3 млрд.

Третью строчку занимает совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон с состоянием $20 млрд, оно выросло на $575 млн.

Совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов расположился на четвертом месте, размер его состояния вырос на $3,67 млрд, и это рекорд среди российских миллиардеров. Общий размер его богатства оценивается в $19,7 млрд.

Замыкает пятерку лидеров владелец «Северстали» Алексей Мордашов, заработавший всего $1 млрд, его состояние составило $18,4 млрд.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями, напоминает «Русская весна». По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 23 человека.

В топ-10 также вошли Алишер Усманов (+$1,9 млрд), Роман Абрамович (+$1,34 млрд), Геннадий Тимченко (+$546 млн), Виктор Вексельберг (+$13,9 млрд), Андрей Мельниченко (+$1,1 млрд).

Темы: Экономика и финансы, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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02.04.2019, 00:18
Гость: Как то так

Разница между богатыми и бедными растет. Это и есть вертикаль Путинской власти ! Разве не так?
01.04.2019, 23:57
Гость: Евгений В

Во воруют!!! Еще $20 млрд. украли у больных детей и у народа России под мудрым руководством лидеров ЕР. А вы потерпите, подтяните ремни, а деньги для лечения больных детей кисель-ТВ с вас соберет. Будьте патриотами своей РФ, заклеймите позором Америку и гнилую Европу вместе с Лондоном.
Не понятно, а когда же наступят санкции? Недавно же Дерибаска плакал.....,и Путин ему даже сочувствовал, хотели помощь оказать.
01.04.2019, 23:48
Гость: Немо

кто бы сомневался, что будет именно так. одни нищают - другие богатеют. причем кучка богачей становится меньше, а общее богатство принадлежащее им, становится больше.
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