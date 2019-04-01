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Сечин назвал «Роснефть» «налогоплательщиком номер один» в России

19:12 1.04.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в очередной раз заявил о рекордных налоговых платежах госкорпорации. Он назвал компанию «налогоплательщиком номер один» в России.

«Налоговые поступления в бюджет (в 2018 году.— ред.) составили 4 трлн руб. Это также рекордный показатель. По этому показателю компания стала налогоплательщиком номер один в Российской Федерации»,— цитирует  Сечина «Коммерсант».

Он также сообщил, что компания выплатила 225 млрд руб. дивидендов своим акционерам при чистой прибыли почти в 550 млрд руб. «Компания вошла в десятку мировых топ-лидеров нефтегазовой отрасли. В общем, единственная российская компания, которая в этом рейтинге сейчас находится»,— добавил он.

Игорь Сечин уже неоднократно говорил, что «Роснефть» является крупнейшим налогоплательщиком России. В предыдущий раз он акцентировал на этом внимание на встрече с главой правительства Дмитрием Медведевым. Статус крупнейшего налогоплательщика пытается оспорить «Газпром».

Темы: Налогообложение в России, ОАО «НК «Роснефть»
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Комментарии читателей
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01.04.2019, 23:30
Гость: good

филолог сечин рапортовал об очередных своих успехах...
чубайс отчитался о своих успехах...
и так каждый туда приходящий!!!
А мы?! А у нас?! Почему кругом такая ж**а?

Для любящих хаять СССР приведу официальный документ: 26-й съезд КПСС (23 февраля - 3 марта 1981 года): Стенографический отчет. Том 1, стр.50

Основные показатели экономического и социального развития СССР в 70-е годы

Показатели 1980 г. в процентах к 1970 г.
----------------------------------------
Валовой общественный продукт - 167%
Национальный доход - 155%
Ресурсы национального дохода, направ¬ленные на потребление и непроизвод¬ственное строительство - 162%
Продукция промышленности - 178%
Продукция сельского хозяйства - 123%
Основные производственные фонды - 216%
Грузооборот всех видов транспорта - 161%
Розничный товарооборот - 170%
Общественные фонды потребления - 182%
-----------------------------

Где застой??? Видимо тогда застой был у тех, у кто не работал, а хотел много и сразу.
01.04.2019, 23:18
Гость: Лучше бы

этот дятел рассказал, сколько процентов Роснефти принадлежит иностранцам, и сколько миллиардов долларов ежемесячно "уходит" заграницу.
01.04.2019, 22:57
Гость: Жульё

До проведения IPO 100 % акций «Роснефти» принадлежало государственному ОАО «Роснефтегаз». После размещения акций компании на бирже и консолидации акций 12 дочерних компаний «Роснефти» (включая «Юганскнефтегаз») доля «Роснефтегаза» снизилась до 75,16 % акций.
По состоянию на сентябрь 2012 года у «Роснефти» было более 160 тысяч акционеров.
К декабрю 2016 года количество акционеров-физических лиц у компании насчитывалось 138 тысяч.
На июль 2018 года «Роснефтегазу» принадлежит 50 % акций, британской BP — 19,75 %, швейцарско-катарскому консорциуму QHG Oil Ventures — 19,5 %.
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