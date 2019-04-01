Сечин назвал «Роснефть» «налогоплательщиком номер один» в России

19:12

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в очередной раз заявил о рекордных налоговых платежах госкорпорации. Он назвал компанию «налогоплательщиком номер один» в России.

«Налоговые поступления в бюджет (в 2018 году.— ред.) составили 4 трлн руб. Это также рекордный показатель. По этому показателю компания стала налогоплательщиком номер один в Российской Федерации»,— цитирует Сечина «Коммерсант».

Он также сообщил, что компания выплатила 225 млрд руб. дивидендов своим акционерам при чистой прибыли почти в 550 млрд руб. «Компания вошла в десятку мировых топ-лидеров нефтегазовой отрасли. В общем, единственная российская компания, которая в этом рейтинге сейчас находится»,— добавил он.

Игорь Сечин уже неоднократно говорил, что «Роснефть» является крупнейшим налогоплательщиком России. В предыдущий раз он акцентировал на этом внимание на встрече с главой правительства Дмитрием Медведевым. Статус крупнейшего налогоплательщика пытается оспорить «Газпром».