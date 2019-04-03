]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Русский международный банк отсудил у кипрских компаний 696,4 млн рублей

17:06 3.04.2019
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Арбитражный суд города Москвы (АСГМ) опубликовал полный текст решения о взыскании с компаний Lunchbury Tading Limited и Norbridge Consulting Control Enginereering Limited долга в пользу Русского международного банка (РМБ), лишенного лицензии в 2017 году.

Судья АСГМ Елена Давледьянова удовлетворила иск РМБ о взыскании с двух кипрских компаний – Lunchbury Tading Limited и Norbridge Consulting Control Enginereering Limited – 696,4 млн руб. долга по кредитному договору.

Как говорится в тексте решения, в мае 2011 года РМБ и Lunchbury Tading Limited заключили кредитный договор. Банк обязался выдать компании 635,2 млн руб. на срок до мая 2018 года.

Lunchbury Tading Limited и Norbridge Consulting Control Enginereering Limited заключили договор поручительства. Согласно ему, поручитель обязался отвечать за выплату кредита вместе с заемщиком.

Когда Lunchbury Tading Limited допустил просрочку в погашении кредита и уплате процентов, банк потребовал с заемщика и поручителя возврата денег. Компании этого не сделали. В итоге РМБ обратился в суд.

АСГМ встал на сторону банка и взыскал с должников 696,4 млн руб., из которых 635,2 млн – это основной долг, 57 млн – проценты за пользование кредитом, 4,2 млн – неустойка.

РМБ лишился лицензии в сентябре 2017 года, в ноябре АСГМ признал его банкротом, напоминает «Право.ру». Банк выдавал высокорискованные кредиты и не соблюдал требования законодательства и нормативных актов ЦБ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, сообщал регулятор. 

Темы: Арбитражное судопроизводство в России, Судебная система в России, Банки в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.