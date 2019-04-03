Русский международный банк отсудил у кипрских компаний 696,4 млн рублей

17:06

Арбитражный суд города Москвы (АСГМ) опубликовал полный текст решения о взыскании с компаний Lunchbury Tading Limited и Norbridge Consulting Control Enginereering Limited долга в пользу Русского международного банка (РМБ), лишенного лицензии в 2017 году.

Судья АСГМ Елена Давледьянова удовлетворила иск РМБ о взыскании с двух кипрских компаний – Lunchbury Tading Limited и Norbridge Consulting Control Enginereering Limited – 696,4 млн руб. долга по кредитному договору.

Как говорится в тексте решения, в мае 2011 года РМБ и Lunchbury Tading Limited заключили кредитный договор. Банк обязался выдать компании 635,2 млн руб. на срок до мая 2018 года.

Lunchbury Tading Limited и Norbridge Consulting Control Enginereering Limited заключили договор поручительства. Согласно ему, поручитель обязался отвечать за выплату кредита вместе с заемщиком.

Когда Lunchbury Tading Limited допустил просрочку в погашении кредита и уплате процентов, банк потребовал с заемщика и поручителя возврата денег. Компании этого не сделали. В итоге РМБ обратился в суд.

АСГМ встал на сторону банка и взыскал с должников 696,4 млн руб., из которых 635,2 млн – это основной долг, 57 млн – проценты за пользование кредитом, 4,2 млн – неустойка.

РМБ лишился лицензии в сентябре 2017 года, в ноябре АСГМ признал его банкротом, напоминает «Право.ру». Банк выдавал высокорискованные кредиты и не соблюдал требования законодательства и нормативных актов ЦБ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, сообщал регулятор.