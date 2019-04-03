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Пожилых россиян сочли проблемой для бюджета страны

23:10 3.04.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Старение населения России остается главным риском для расходов бюджета, несмотря на повышение пенсионного возраста. Об этом говорится в прогнозе министерства финансов до 2036 года, пишет газета «Ведомости».

По подсчетам Минфина, в течение 17 лет число женщин моложе 55 лет и мужчин моложе 60 лет сократится на 2,7 миллиона человек, причем самое резкое сокращение произойдет в ближайшие пять лет. При этом число людей старшего возраста вырастет более чем на пять миллионов.

В Минфине изучили меры, принятые другими странами для решения проблемы старения населения и связанных с этим проблем пенсионной системы. Среди них ужесточение условий досрочного выхода на пенсию, поэтапное сокращение социальных выплат и льгот с ростом доходов их получателей и реформа здравоохранения.

В части реформы здравоохранения речь идет об ограничении условий предоставления бесплатной медицинской помощи — в рамках такой практики услуги массового здравоохранения софинансируются, бесплатным остается дорогостоящее лечение.

В 2017 году президент России Владимир Путин уже предлагал поразмыслить над оказанием отдельных медицинских услуг с привлечением софинансирования, напоминает Lenta.ru.

Проблема старения населения остается актуальной, несмотря на пенсионную реформу, в рамках которой с 2019 года возраст выхода на пенсию был повышен для мужчин до 65 лет, для женщин до 60 лет. В Минэкономразвития ожидают, что за счет реформы трудоспособное население к 2024 году увеличится почти на два миллиона человек. Однако эта цифра ниже, чем ожидаемое сокращение числа занятых из-за старения, отметил замдиректора Центра трудовых отношений Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников.

Темы: Пенсионная реформа в России, Экономическая ситуация в России, Министерство финансов РФ
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Комментарии читателей
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04.04.2019, 10:15
Гость: Они не дилетанты!

Они - хитроумные враги! Под видом заботы о народе уничтожают народ, разрушают государство, уничтожают страну!
04.04.2019, 10:13
Гость: ИванОв ИвАнов

... Пожилых россиян сочли проблемой для бюджета страны ...
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Враньё всё это "нашей" воровской власти.Гроши, что платит ПФР России из-за нищеты пенсионеров почти сразу же возвращается в бюджет в виде неподъёмной плат за ЖКХ,дорогих лекарств и медицинских услуг и т.п. Что много подпольных миллионеров завелось в путинской России среди пенсионеров? Не все из них прячут по офшорам балалайки Страдивари. Почему-то.
04.04.2019, 09:59
Гость: Это только полуправда.

Российской власти не нужны люди вообще, и в первую очередь молодежь. Если стариков еще можно посадить на голодный паек, то для молодых работы становится все меньше. От них одна головная боль. Даже армия переходит на роботы, человек не нужен вообще. Никакой. И в первую очередь - молодой.
Только эти умники, власть, не понимают, что скоро и они сами станут ненужными.
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