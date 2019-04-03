... Пожилых россиян сочли проблемой для бюджета страны ...

23:10

Старение населения России остается главным риском для расходов бюджета, несмотря на повышение пенсионного возраста. Об этом говорится в прогнозе министерства финансов до 2036 года, пишет газета «Ведомости».

По подсчетам Минфина, в течение 17 лет число женщин моложе 55 лет и мужчин моложе 60 лет сократится на 2,7 миллиона человек, причем самое резкое сокращение произойдет в ближайшие пять лет. При этом число людей старшего возраста вырастет более чем на пять миллионов.

В Минфине изучили меры, принятые другими странами для решения проблемы старения населения и связанных с этим проблем пенсионной системы. Среди них ужесточение условий досрочного выхода на пенсию, поэтапное сокращение социальных выплат и льгот с ростом доходов их получателей и реформа здравоохранения.

В части реформы здравоохранения речь идет об ограничении условий предоставления бесплатной медицинской помощи — в рамках такой практики услуги массового здравоохранения софинансируются, бесплатным остается дорогостоящее лечение.

В 2017 году президент России Владимир Путин уже предлагал поразмыслить над оказанием отдельных медицинских услуг с привлечением софинансирования, напоминает Lenta.ru.

Проблема старения населения остается актуальной, несмотря на пенсионную реформу, в рамках которой с 2019 года возраст выхода на пенсию был повышен для мужчин до 65 лет, для женщин до 60 лет. В Минэкономразвития ожидают, что за счет реформы трудоспособное население к 2024 году увеличится почти на два миллиона человек. Однако эта цифра ниже, чем ожидаемое сокращение числа занятых из-за старения, отметил замдиректора Центра трудовых отношений Высшей школы экономики Ростислав Капелюшников.