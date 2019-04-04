За счет одних лекарств подорожают другие?

14:47

Снижение цен на жизненно важные препараты может привести к исчезновению ряда наименований из аптек и росту стоимости медикаментов, которые в список ЖНВЛП не входят



© KM.RU, Александра Воздвиженская

Цены на медикаменты из перечня жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов (ЖНВЛП) регулирует государство. Поднимать их производители могут только раз в год и только на официальный уровень инфляции. А вот снижать, как объясняют эксперты, - когда угодно.

Чиновники следят за тем, сколько стоят эти лекарства в референтных странах, которые считают сопоставимыми с Россией. И если там цены падают, то у нас они тоже должны подешеветь.

Однако перерегистрация цен на препараты из перечня ЖНВЛП на более низкие может привести к тому, что их производство станет невыгодным, либо фармацевтические компании компенсируют свои потери, подняв стоимость других лекарств, предрекают эксперты отрасли.

Как рассказал «Росбалту» генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, в списке референтных есть страны, в которых совсем другая система покрытия, или платежеспособность населения низкая, как в Молдавии, а рынок небольшой.

Транснациональные компании позволяют себе поставлять туда препараты по более доступным ценам, компенсируя эти потери за счет других рынков.

«Когда мы начинаем ориентироваться на такие страны и ставить такие же цены, компании отказываются поставлять лекарства. К чему это приводит, мы можем посмотреть по торгам, которые сейчас идут, точнее, которые не могут состояться с начала года. Конкурсы на закупку объявляют, а компании на них не выходят, потому что цены слишком низкие. У нас фактически 30% торгов из-за этого срываются. Вот те последствия, к которым привели непродуманные шаги с ценорегулированием», - отметил собеседник агентства.

По мнению Дмитриева, если мы не скорректируем список референтных стран, на которые ориентируемся при установлении цен на лекарства, некоторые российские компании будут вынуждены отказаться от производства препаратов из списка жизненно важных, а иностранные просто не будут их поставлять, потому что для них это будет не выгодно.

Есть и другой вариант: свои потери они начнут компенсировать, поднимая цены на другие лекарства, которые в перечень жизненно важных не входят.

«Если производителю это будет абсолютно не рентабельно, он, естественно, начнет эти препараты с производства снимать. Другого выхода нет. Вопрос компенсации за счет тех препаратов, которые не входят в список жизненно важных, будет зависеть от портфеля компании. Если он будет позволять компенсировать издержки, то да. Но мы сегодня с одной компанией говорили. У нее 80% портфеля - жизненно важные. Соответственно, им компенсировать издержки особо нечем. Значит, они будут отказываться от производства этих препаратов», - объяснил глава АРФП.

По его словам, если список референтных стран изменить, цены на препараты из категории ЖНВЛП все равно сильно не вырастут - только на официальный уровень инфляции и только раз в год.

«Но если мы будем ориентироваться на те страны, которые сейчас в этом списке, нас будут заставлять опускать стоимость лекарств еще ниже того, что есть сегодня. Это приведет к дефициту. Препаратов не будет», - подчеркнул он.

Пока никакого документа, устанавливающего те или иные правила игры, нет. Есть только проект. АРФП уже передала к нему свои замечания. В этом списке вопрос ограничения референтных стран, вопрос сравнения цен, которое, по мнению Дмитриева, должно происходить раз в год, не чаще.

«Учет средних взвешенных цен тоже должен быть разумным. Есть препараты, цены на которые зарегистрированы, а самих препаратов на рынке уже 5-10 лет нет», - подчеркнул эксперт.

По словам директора Института экономики здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович, о том, что такие риски несет в себе жесткое регулирование цен на лекарства со стороны государства, эксперты говорят с 2011 года.

«Корзину референтных стран определили в 2010 году. Она мало меняется с тех пор. И мы постоянно при регистрации цены ориентируемся на стоимость лекарств в этих странах», - отметила Попович.

Сегодня в этом списке 23 государства, в числе которых не только Молдавия. Там есть Сербия, Греция, Франция, Италия, Венгрия. Но дело в том, что во Франции и Греции ситуация абсолютно разная.

«Очень жесткое регулирование в рамках ЖНВЛП приводит к отскоку в сегменте не жизненно важных. А поскольку население в основном потребляет именно их, для людей это будет заметно», - отметила Попович.

Но пока, по ее словам, такого драматического снижения цен на препараты из перечня жизненно важных не происходит. «Рост в сегменте идет на уровне инфляции. Но это все же рост цен, а не снижение. И вряд ли в ближайшее время картина сильно изменится», - считает директор Института экономики здравоохранения ВШЭ.

Независимый эксперт фармацевтического рынка Анатолий Новиков тоже не поддерживает пессимистических настроений по части цен.

«Дело в том, что я достаточно хорошо знаю и обратную сторону всей этой конструкции. Запас маржи у крупных производителей препаратов из списка жизненно важных громадный. По некоторым лекарствам, даже если очень сильно снизить ценовую планку, они все равно останутся в плюсе. Насколько это будет рентабельно с точки зрения самой компании, будут считать ее финансисты и экономисты.

Но, на самом деле, они могут действительно опустить цены на медикаменты без каких-либо серьезных экономических потерь. Тем более, что лекарства из списка жизненно важных давно себя полностью окупили во всех странах. Они существуют на рынке столько времени, что уже много лет приносят прибыль. Снизив цену, производители все равно останутся в плюсе. Другое дело, что некоторые компании посчитают, насколько им важна эта прибыль. Если это будут скромные проценты, конечно, они уйдут с рынка», - отметил Новиков.

Он объяснил, что перерегистрация цен - это бумажная процедура. Никаких экспертиз производителям проходить не придется. Снижение цен на жизненно важные лекарства - большой плюс, полагает эксперт.

«Государство закупает столько лекарств, сколько выделено бюджета. И если сумму бюджета не менять, но снизить цену закупки, то купить можно больше. Соответственно, как можно большее число пациентов обеспечить жизненно важными и необходимыми лекарствами. То есть, люди, которые, может, недополучали этих лекарств в больницах и поликлиниках, дополучат. Вот и все», - резюмировал он. Однако вряд ли это снижение будет на уровне даже 15%, считает Новиков.

Другое дело, что 80% препаратов ЖНВЛП закупает государство. Нам, в принципе, все равно, сколько они стоят. Свои деньги мы тратим на другие лекарства, которые в этот перечень не входят. При этом именно на них цены могут вырасти за счет экономии бюджета.

Автор: Анна Семенец