Песков попросил Росстат разъяснить данные о нехватке денег на обувь

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В Кремле попросили от Росстата разъяснений после публикации данных о том, что трети российских семей не хватает денег на приобретение обуви.

"Я затрудняюсь это прокомментировать. Почему именно на обувь? Почему именно трети, и откуда эти цифры?" - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать соответствующие данные Росстата.

"Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих данных", - приводит его слова "Интерфакс".

Росстат разъяснил результаты исследования условий жизни населения по просьбе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Комплексное исследование условий жизни населения России предназначено для получения полной, достоверной и официальной статистической информации об условиях жизни различных демографических и социально-экономических групп и слоев населения как по стране в целом, так и по субъектам РФ, сообщили РБК в пресс-службе Росстата.

Росстат провел четыре раунда исследований, затронувших все регионы России. Доклады, содержащие информацию по каждому из этапов исследований, каждые два года публикуются на сайте Росстата, добавили в ведомстве.

Ранее были опубликованы данные исследования Росстата за 2018 год, в котором приняли участие 60 тыс. домохозяйств. Согласно данным опроса, минимальный доход российской семьи должен составлять 58,5 тыс. рублей, чтобы иметь возможность купить самое необходимое.

При этом почти 80% россиян испытывают финансовые трудности и вынуждены отказывать себе в покупке вещей первой необходимости. 10% опрошенных сообщили, что не могут себе позволить есть рыбу или мясо хотя бы два раза в неделю, 20% экономят на овощах и фруктах, более 35% не могут купить каждому члену семьи по две пары подходящей по сезону обуви.

Половина опрошенных сообщила, что не может себе позволить раз в год ездить куда-либо в отпуск на неделю. Каждая четвертая семья не может пригласить к себе гостей на празднование дня рождения или Нового года.