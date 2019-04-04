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Песков попросил Росстат разъяснить данные о нехватке денег на обувь

07:57 4.04.2019
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
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В Кремле попросили от Росстата разъяснений после публикации данных о том, что трети российских семей не хватает денег на приобретение обуви.

"Я затрудняюсь это прокомментировать. Почему именно на обувь? Почему именно трети, и откуда эти цифры?" - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать соответствующие данные Росстата.

"Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных. Мы затрудняемся в понимании этих данных", - приводит его слова "Интерфакс".

Росстат разъяснил результаты исследования условий жизни населения по просьбе пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Комплексное исследование условий жизни населения России предназначено для получения полной, достоверной и официальной статистической информации об условиях жизни различных демографических и социально-экономических групп и слоев населения как по стране в целом, так и по субъектам РФ, сообщили РБК в пресс-службе Росстата.

Росстат провел четыре раунда исследований, затронувших все регионы России. Доклады, содержащие информацию по каждому из этапов исследований, каждые два года публикуются на сайте Росстата, добавили в ведомстве.

Ранее были опубликованы данные исследования Росстата за 2018 год, в котором приняли участие 60 тыс. домохозяйств. Согласно данным опроса, минимальный доход российской семьи должен составлять 58,5 тыс. рублей, чтобы иметь возможность купить самое необходимое.

При этом почти 80% россиян испытывают финансовые трудности и вынуждены отказывать себе в покупке вещей первой необходимости. 10% опрошенных сообщили, что не могут себе позволить есть рыбу или мясо хотя бы два раза в неделю, 20% экономят на овощах и фруктах, более 35% не могут купить каждому члену семьи по две пары подходящей по сезону обуви.

Половина опрошенных сообщила, что не может себе позволить раз в год ездить куда-либо в отпуск на неделю. Каждая четвертая семья не может пригласить к себе гостей на празднование дня рождения или Нового года.

Темы: Экономическая ситуация в России, Росстат
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Комментарии читателей
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04.04.2019, 15:15
Гость: такс

Если Брилёв каждые выходные летает в Лондон то по статистики 50 россиян выезжало за рубеж
04.04.2019, 14:38
Гость: про лыко и мочало

Леса с липами все приватизировали, технология производства лаптей утеряна и специалистов нет.В ПТУ нужно обучать новой профессии.
04.04.2019, 13:43
Гость: Mr Bean

За что боролись, на то и напоролись. Все клянут социализм, коммунистов. Хотим, мол, капитализма. Вот вам капитализм, в его зверином обличье. Человек человеку волк. Так что нечего стонать, чего хотели, то и получили. О бедности в России не пишет на форумах только ленивый или умный. Посмотрите статистику выездов граждан РФ за рубеж. 44551092 поездки в 2018 году. Треть населения. Вряд ли это бедняки съездили. Думаю, что в России либо статистика хромает, либо совесть людей, причем с обеих сторон барьера. Но то, что основная масса писарчуков на форуме просто занимается критиканством, факт неоспоримый. Так держать!
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