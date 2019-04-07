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В Пенсионном фонде рассказали, как узнать полный размер пенсии

12:49 7.04.2019
Пенсионный фонд РФ © KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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В настоящее время пенсия у работающих пенсионеров не индексируется. Точнее, она индексируется, но ее увеличение фиксируется на индивидуальном счете человека в пенсионной системе. На руки он получает пенсию без прибавки.

Единственное исключение - каждый год с 1 августа делается перерасчет пенсий работающих пенсионеров за счет отчислений, которые делают за них работодатели. И это увеличение пенсии они ощущают.

Что делать, если пожилой человек устал работать и готов уволиться, но не знает, насколько за годы труда увеличилась его пенсия и какой она будет после увольнения?

Получить эту информацию можно двумя способами, пишет РГ. Первый - нужно зайти в личный кабинет на сайте ПФР. В нем отражаются два размера пенсии - тот, что людям платят в настоящий момент, и какой она стала после прошедших индексаций и будет платиться после увольнения.

Второй способ. Если человек не умеет пользоваться компьютером и не зарегистрирован в личном кабинете, он может получить эту информацию в любом отделении ПФР.

Если решение об увольнении принято, то пенсия нового размера будет начислена человеку в течение двух-трех месяцев, уточняют в Пенсионном фонде России, поскольку ее предстоит еще раз пересчитать, учитывая в ней последние отчисления работодателей. Также это связано со сроками сдачи отчетности работодателями.

Если, посидев дома, пенсионер понял, что не может без дела и опять трудоустроился, размер его пенсии не уменьшится. А вот последующие индексации опять "заморозятся".

Темы: Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России, Пенсионный фонд РФ
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Комментарии читателей
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07.04.2019, 19:30
Гость: ВВВ

А то!
07.04.2019, 16:48
Гость: Зоя

Полное впечатление, что способ расчета пенсии россиян придумывали
профессиональные напёрсточники.
07.04.2019, 14:52
Гость: Владимир

Как сложно нынешним пенсионерам. Без бутылки не разберешься в этих калькуляциях.
Нам, молодым, повезло - считать ничего не придется.
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