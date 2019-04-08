Сервис Smokehome выводит услуги кейтеринга на новый уровень

16:51

Использование кальяна может быть опасно для вашего здоровья. Обязательно узнайте детали и соблюдайте технику безопасности

Сервис Smokehome, специализирующийся на аренде кальянов, предложил своим клиентам кейтеринг нового уровня. По мнению специалистов, упрощенная схема аренды, а также продуманный подход в организационных вопросах со стороны сервиса, в перспективе заинтересуют не только частных, но и корпоративных заказчиков.

В компании отметили, что схема заказа всего необходимого для потребителя была упрощена по аналогии с сервисами доставки еды. Теперь заказать кальян на дом так же просто, как заказать суши или пиццу.

Первый этап – это выбор необходимого оборудования, комплектации и расходных материалов. Сделать это можно на сайте, либо позвонив по контактному телефону консультантам сервиса. Есть ограничения по минимальной сумме заказа, которая варьируется в зависимости от дня недели.

Второй этап – это подготовка оборудования к отправке и доставка его по указанному адресу. В случае необходимости потребителям по приезду будет дана краткая инструкция по эксплуатации. Оборудование прибывает на место в полной готовности к использованию и собирается работником сервиса, если это необходимо.

Третий и последний этап – это возврат оборудования. После использования арендованное оборудование забирается работниками службы доставки на следующий день, так что клиенту не приходится что-то самому чистить и убирать.

Компания ориентирована на круглосуточную работу. Среднее время ожидания без предзаказа обычно не превышает 60 минут.

Также в Smokehome обратили внимание на возможность аренды не только самого кальяна со всеми необходимыми материалами, но и заказ услуг профессионального кальянщика. По предварительной договоренности квалифицированный работник сервиса будет заниматься обслуживанием кальяна во время вашей вечеринки, корпоратива, свадьбы или банкета.

В компании уверены, что доступность услуг и комфортный формат их оказания для конечного потребителя сделают подобный кейтеринг удобной альтернативой походам в специализированные заведения.

Также доставка кальянов позволит потребителям не покупать дорогостоящее оборудование и все необходимое для его эксплуатации. Вместо этого потенциальным клиентам будет проще и выгоднее сразу обратиться к профессионалам.

Адрес: г. Москва, ул. Шмитовский проезд, д. 24

E-mail: info@smokehome.ru

Сайт: https://smokehome.ru

