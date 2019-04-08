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Врач и учительница из Тольятти опубликовали свои расчетные листы

10:28 8.04.2019

Жители Тольятти выкладывают свои расчетные листы и опровергают красивые слова о «средней зарплате» в городе.

Такую "акцию" запустил врач-травматолог Алексей К., он не побоялся давления руководства и выложил свой расчетный лист за февраль 2019 года. В нем указан аванс и зарплата, всего около 14 тысяч рублей, что в несколько раз меньше, чем озвученная "средняя зарплата" медицинских работников.

Вслед за ним свой расчетный лист выставила на публичное сравнение со "средней зарплатой" учительница младших классов одной из школ Тольятти Нина А., пишут "Новости Тольятти".

Согласно отчетам педагоги в Самарской области за январь-декабрь 2018 года в среднем получают 30 321,2 рублей, а в расчетном листке за фераль 2019 года мы видим в сумме около 15 тысяч рублей.

Темы: Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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08.04.2019, 16:57
Гость: Dron

Вот ведь звездун.....
08.04.2019, 16:28
Гость: Иван простак

И много поедет за полярный круг за 15000?
08.04.2019, 16:24
Гость: Иван простак

Ой прикидываюсь. Но данные Росстата были восторженно
восприняты в контексте падения выпуска самолётов, с радостными плясками и песнями в стиле « все пропало», и подвергаются мгновенному остракизму в контексте зарплаты учителей.
Потому как первое можно использовать против власти, второе нет. Отсюда и цена вашей искренности.
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