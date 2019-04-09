Отток капитала из России в первом квартале 2019 года вырос в 1,6 раза

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Чистый отток капитала из РФ в первом квартале 2019 года увеличился в 1,6 раза, до $25,2 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда он составил $16,2 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.

ЦБ отмечает, что сальдо финансовых операций (отток капитала) частного сектора в первом квартале 2019 года сформировано наращиванием вложений резидентов в иностранные активы, которое было частично нивелировано принятием обязательств.

Ранее ЦБ РФ сообщал, что по предварительной оценке чистый вывоз капитала в январе-феврале 2019 года составил $18,6 млрд. Следовательно, в марте он мог составить $6,6 млрд, пишет "Интерфакс".

По уточненному прогнозу ЦБ, отток капитала из РФ в 2019 году при среднегодовой цене нефти $60 за баррель (базовый сценарий) ожидается на уровне $35 млрд.