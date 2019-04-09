]]> ]]>
Главная Экономика Новости

Отток капитала из России в первом квартале 2019 года вырос в 1,6 раза

18:17 9.04.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Чистый отток капитала из РФ в первом квартале 2019 года увеличился в 1,6 раза, до $25,2 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда он составил $16,2 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.

ЦБ отмечает, что сальдо финансовых операций (отток капитала) частного сектора в первом квартале 2019 года сформировано наращиванием вложений резидентов в иностранные активы, которое было частично нивелировано принятием обязательств.

Ранее ЦБ РФ сообщал, что по предварительной оценке чистый вывоз капитала в январе-феврале 2019 года составил $18,6 млрд. Следовательно, в марте он мог составить $6,6 млрд, пишет "Интерфакс".

По уточненному прогнозу ЦБ, отток капитала из РФ в 2019 году при среднегодовой цене нефти $60 за баррель (базовый сценарий) ожидается на уровне $35 млрд.

Темы: Экономика и финансы
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.04.2019, 21:27
Гость: Проблема и её решение:

Из путной страны капитал не бежит, -
Слинять из больной криминалом спешит!
Сверх бедствий других разве этого мало,
Чтобы ниспровергнуть режим криминала?
09.04.2019, 21:18
Гость: Крысота!!!! Семимильными шагами в пропасть

С января по март отток капитала из России составил почти столько же, сколько ЦБ ждал за весь год. Опасаясь новых санкций США, российский бизнес погашает долги перед иностранцами, объясняет эксперт
По предварительным данным ЦБ, в первом квартале 2019 года чистый отток капитала из России составил $25,2 млрд. Почти столько же, $25,1 млрд, вывели из России за весь 2017 год.
09.04.2019, 21:07
Гость: троцкизм побеждает?

Главное если верить Кремлевским троцкистам-пропагандистам у нас растет экономика и беспрецендентно растет зарплата. Ура троцкистам!
Все комментарии (26)
]]>
]]>

xProduct()

]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.