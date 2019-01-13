Наталья Седых: «Мне пришлось отправлять письма на зону!»

Звезда фильма «Морозко» дала эксклюзивное интервью нашему порталу

В «Морозко» она сыграла хрупкую падчерицу Настеньку, а в «Огонь, вода и медные трубы» - деятельную Аленушку. Она и балерина, и фигуристка, и актриса... Ее звонкий голосок не спутаешь ни с каким иным.

Наталья Седых в фильме «Морозко»

Беседа корреспондента портала KM.RU с Натальей Седых вышла несуетной, душевной и ностальгической. Как и подобает в канун Старого Нового года…

KM.RU: Наташа, ваш образ ассоциируется с нежной Настенькой из кинофильма «Морозко». Незабываемой и всеми любимой Настенькой стали благодаря любви к фигурному катанию. Это так?

- Мне было 4 года, когда я увидела по телевизору соревнования по фигурному катанию. Чемпионка Европы, которую, как сейчас помню, звали Индра Крамперова, настолько поразила мое воображение, что я потребовала от родителей, чтобы меня отвезли на лед! Меня не сразу взяли в секцию фигурного катания, потому что я не подходила по возрасту. Слишком мала! Это сейчас берут даже 3-летних, а тогда только с 6-7 лет.

Я услышала краем уха, как тренер сказал моей маме: «Приводите девочку года через два». Меня охватило такое отчаяние, что я выскочила в раздевалке на середину ковра и объявила: «Перед вами выступает чемпионка Европы Индра Крамперова!» И начала что-то выделывать на ковре, имитируя фигурное катание. Все просто рыдали от хохота. И меня приняли со словами: «Ну, раз чемпионка Европы, то приходите завтра».

Мне всегда везло на педагогов. В фигурном катании у меня был выдающийся тренер Татьяна Александровна Гранаткина. Из ее школы выросли все наши чемпионы: Людмила Пахомова, Сергей Четверухин...

Наталья Седых

KM.RU: Когда вы изменили фигурному катанию с балетом?

- В 10 лет меня посетила новая идея. Я увидела по телевизору балет «Жизель», где танцевала замечательная французская балерина Лиан Дейде. Желание стать балериной родилось не на ровном месте. Я чувствовала, что тяготею больше к танцу, нежели к спортивной части фигурного катания. Дважды я была чемпионкой Москвы среди юниоров. Уже в 9 лет стала призером Советского Союза в спортивных парах. Моим партнером был Сережа Четверухин. Потом поступила в школу Большого театра.

Спорт пришлось оставить, потому что в школе мы проводили все дни - с раннего утра до позднего вечера. По выходным я каталась на коньках для себя. Однажды мне позвонили со стадиона Юных пионеров и попросили выступить на ледовом празднике. У меня был очень красивый номер – «Умирающий лебедь». Я долго сомневалась, стоит ли соглашаться, потому что нам, балетным, кататься строго запрещали! Хотя это полная чушь! Ведь никто не пробовал делать и то, и другое. Я знала, что у меня могут быть неприятности. Тем более что праздник транслировался по телевизору.

Я прикинула в уме, что балетные телевизор не смотрят за неимением свободного времени. Меня действительно никто из балетных не увидел. Зато сразу заметил кинорежиссер Александр Артурович Роу! Он велел своим помощникам меня найти. И пригласил на роль Настеньки. Режиссер долго проводил пробы, был целый альбом «Настенек»! Я тоже прошла несколько этапов кастинга, хотя тогда этого слова еще не было. Я листала толстый альбом - там были сплошные писаные красавицы!

KM.RU: Дело-то в красоте душевной! Ведь Настенька была «неземным созданием» - идеалом многих мужчин, который они пытались найти в земных женщинах!



- Я, конечно, сразу согласилась! Хотя продолжала заниматься балетом. Реакция педагогов была крайне негативной! Тем более что мы сразу уехали в экспедицию. Мои съемки состоялись только потому, что за меня поручилась Суламифь Михайловна Мессерер. Она всех уверила, что я сдам экзамен на пятерку. С трудом, благодаря ее усилиям, меня отпустили. Мессерер сама была не чужда спорту. Будучи примой Большого театра, она плавала в бассейне, чтобы сбросить вес. И стала чемпионкой Москвы по плаванию!

KM.RU: Что поразило больше всего юную актрису во время съемок?

- Это был мой первый фильм, поэтому для меня было все интересно! Больше всего меня поразила природа Кольского полуострова, где снимался фильм. В Москве зима подходила уже к концу. Там же она была в самом разгаре. Природа на Кольском полуострове удивительная! Это видно и на экране. Там даже воздух особенный. Видно, какой он чистый. Северные низкорослые деревца, большие ели... Такой необычной природы я не видела нигде!

Трейлер к фильму «Морозко» (1964)

KM.RU: С какими трудностями столкнулась неопытная девочка Ната? Было страшно?

- Мы замерзали, ведь было очень холодно! Слава Богу, что со мной была мамочка. Она не отпустила меня одну за Полярный круг. Мамулечка меня обслуживала, кормила, отпаивала горячим чаем из термоса, стирала. Я никогда не плакала, съемки были мне в радость. Ведь кинопробы были гораздо сложнее. Вот тогда я была чудовищно напугана, потому что очень волновалась - боялась, что не смогу ничего сказать, ничего сыграть.

А когда надо мной занесли хлопушку, я не могу передать степень моего отчаяния... Вот это я помню - полное отчаяние. Когда хлопушка почти сомкнулась, я поняла, что надо либо переступить через это отчаяние, либо просто бежать из павильона, где проводились пробы.

Я знала, что если первый дубль будет неудачным, то следующие буду делать хуже и хуже. И я взяла себя в руки - пробы оказались удачными. Александр Анатольевич крепко держал все в руках. Его основная актерская команда переходила из фильма в фильм. Ко мне относились по-дружески. Я же просто хотела хорошо сыграть свою первую в жизни роль. Ведь у меня не было соответствующего образования. Я снималась рядом с известными актерами. Рядом со мной был блестящий Милляр. Деда Мороза играл Хвыля. Помню прекрасную актрису Алтайскую и еще только начинающую Инну Чурикову!

KM.RU: Наташа, а правда ли что вы влюбились в главного героя фильма? Знал ли исполнитель роли Иванушки - Эдуард Изотов - о ваших нежных чувствах?

- Это была такая влюбленность наивной девочки... Эдуард был очень красивым. Но я никогда никому первой не признаюсь в любви. Только на сцене. Чего только не сделаешь на сцене! А Эдуарду было 30 лет. Разве он мог серьезно воспринимать балетного «цыпленка»? Влюбленность была просто стимулом на площадке. Не надо было играть - чувства-то были на самом деле! Я смотрела ему в глаза с истинным обожанием... Съемки прошли гладко.

KM.RU: Ну вот, вышла картина. На другой день юная девушка проснулась знаменитой... Миллионы поклонников! Это тоже испытание?

- По большому счету, моя жизнь особо не изменилась. Я ведь уже с 5 лет была привычна к кинокамерам, к вниманию журналистов... Такой маленькой девочки больше не было на льду. Я была единственная, поэтому привлекала внимание! К славе я была уже привычна. Конечно, теперь все это происходило в другом объеме. Много публикаций в прессе. Письма мне присылали просто в страшном количестве. Я их читала. Режиссер говорил, что людей надо уважать, отвечать на все письма.

Но если бы я отвечала на все послания, то не училась бы на пятерки. Сидела бы круглыми сутками и строчила ответы! Я отвечала только на очень трогательные письма. Как правило, отправляла ответы на зону. Я боялась - если я не отвечу, человек выйдет из зоны и... что-нибудь со мной сделает! Но в переписку я не вступала. Дай Бог один раз ответить. Какая могла быть переписка? Писем было так много, что я не смогла их сохранить.

Но одно послание с Кавказа я храню по сей день. Вот оно: «Уважаемая Наталья! Вы самая мылая, красывая и очароватыльная женщина в мире! Я видел вас в «Голубой лед». Вы доказали, что красывее женщин нет существа на земле! Уверяю вас - на вас влюбилась вся Грузия! Желаю счастья и дальнейших успехов в вашей жизни. Целую ваши конки! С уважением – Гиви». Это письмо прислал грузин после моего фильма «Голубой лед».

KM.RU: Интересно, в какой семье появилось на свет столь прекрасное дитя?

- Мой папочка был полковником ВВС, он готовил к полету первых космонавтов! Мамочка во время войны закончила филфак МГУ. Потом училась в театральном институте на факультете режиссуры. Но папу перевели в другой город, и она один курс не доучилась.

KM.RU: Предложения сняться в кино последовали сразу же после «Морозко»?

- Да, просто не было отбоя. Я продолжала учиться в балетной школе и сниматься. Конечно, не могла соглашаться на все роли. Снялась в фильмах «Дети Дон-Кихота», «После бала», «Огонь, вода и медные трубы»... Потом я закончила школу, меня взяли в театр. А перед этим были каникулы (или отпуск?), которые я тоже посвятила съемкам.

Когда мне было 20 лет, сыграла в картине «Голубой лед» о фигурном катании. Моим партнером был Саша Горелик. Мне этот фильм был очень дорог тем, что я не докаталась на льду. Это была точка в моей спортивной карьере!

KM.RU: Наташа, признайтесь честно, Саша был вашей первой любовью?

- Саша... Он был серебряным призером Европы, мира и Олимпийских игр. Вы слышите его голос по ТВ, когда Александр Горелик комментирует соревнования по фигурному катанию. Это крупная личность в спорте! Интересный мужчина... Конечно, я в него влюбилась. Это стимулировало творческий процесс. Но признаться ему в своих чувствах я не решилась.

KM.RU: Вы танцевали в Большом театре. Говорят, что шоу-бизнес - это «клубок целующихся змей». А балет - целующихся лебедей?

- Я просто не участвовала в конфликтах! Мне очень повезло. Нас было семь подруг-балерин, и все мы - в одной гримерной. Постепенно нам удалось создать такую идеальную обстановку, чтобы никто не трепал нервы, чтобы никто друг другу не завидовал. Из соседней гримерки доносилось: «Как эта потолстела, а та покривела!» Ясно, что там был «террариум единомышленников»! У нас же разговоры велись только о любовных романах и нарядах.

Даже когда у нас не было спектакля, мы приезжали в театр, как в клуб, чтобы немножко поболтать в нашей гримерке. Так что я не знаю, как относились ко мне и к моей кинокарьере. Но хорошо знаю нравы Большого театра. Атмосфера там, действительно, тяжелая. Я всегда старалась держаться так, чтобы интриги меня не касались. Я танцевала Кити в «Анне Карениной», Машу в «Чайке»...

Кстати, мне пришлось сделать официальное заявление, что сниматься больше не буду. Я попросила аннулировать мое досье на всех киностудиях. Съемки мне мешали в работе. Я выбрала балет! Наша профессия немыслима без каждодневного класса, без постоянных репетиций. Да и отпускали меня всегда со скандалами. Надо было выбирать… Я отказывалась от большинства фильмов из-за занятости то в школе, то в театре. За мной тянулся шлейф «капризной актрисы», которая всегда отказывается. В результате - перестали приглашать…

KM.RU: Наташа, а как сложилась при такой загрузке ваша личная жизнь? В каких краях нашел вас ваш суженый - композитор?

- Можно сказать - удачно! Однажды Большой выехал на гастроли в Питер. Там я познакомилась со своим будущим мужем Виктором Михайловичем Лебедевым. Он действительно талантливый композитор. Сочинил музыку к фильмам «Небесные ласточки», «Ищите женщину», «Гардемарины», «Зависть Богов»... При первой встрече мы отнеслись друг к другу достаточно прохладно. Особо друг другу не приглянулись. Думаю: «Ну ладно, приятно провела вечер - вот и хорошо!» Я была крайне удивлена, когда он позвонил на следующий день и пригласил меня кататься на залив. Стояли белые ночи!

На другой день мы сели в машину, и я вдруг увидела... другого человека! Этот мужчина мне очень понравился! В первый вечер у него это особо не получилось. А во второй вечер он вел себя очень галантно! Я увидела его явную заинтересованность во мне. Он мне сразу признался в любви! Вот такая у нас была любовь со второго взгляда! В любви он мне признался в стихах:

У меня для тебя столько ласковых слов и созвучий,

Их один только я для тебя мог придумать, любя…

У меня для тебя поцелуев дрожащее море, -

Хочешь, в нем я тебя утоплю?

Это стихи поэта Виктора Гофмана… Мой Витя сделал мне предложение. Я от него не ожидала ни руки, ни сердца. Ведь мой возлюбленный был женат! Какая тут могла быть рука? На сердце еще можно было рассчитывать, а на руку – никак. В ответ на предложение Виктора я сказала: «Я, конечно, в восторге! Но как ты себе все это представляешь? Мы ведь живем в разных городах». На что он ответил: «Сначала мы поженимся, а потом будем решать эту проблему!».

KM.RU: Его жена не знала о ваших отношениях? Или доброжелатели донесли?

- Она достаточно скоро узнала о нашем романе. Дошли слухи... Но сцены ревности проходили без меня. Витя мне только намекал на это. Жена долго не давала Вите развода. Но для меня это было не принципиально. У меня никогда не было идеи-фикс - выйти замуж. Мы любили друг друга. Но жили в разных городах, что в конечном итоге и стало причиной нашего развода. Так и катались! Надо сказать, что жили мы счастливо. У нас было одно прозвище на двоих – «Мурка». Он - Мурка и я - Мурка! Витя похож на большого кота, тигра, льва... Одним словом, кошачья порода! А я похожа на сиамскую кошку - тощую и злую! Мы идеально подходили друг другу.

Наши отношения омрачались только разницей в 700 километров. С Витиной стороны почему-то возникали сцены ревности. Он тоже не обделен вниманием. Мне кажется, что я вела себя на редкость разумно. Просто не зацикливалась на этом. Я даже и знать ничего не хотела про его похождения. Пока... не узнала! Когда до меня дошла эта информация, мы расстались.

KM.RU: Наташа, ваша любовь принесла великолепный плод - сына Алексея!



- Да. Алеша получил хорошее образование в Питерском университете на факультете международных отношений. Он симпатичный и импозантный парень. Девушки вешаются на него гроздьями! Честно скажу, что с его папой мы не совсем официально разошлись. У нас с Виктором хорошие отношения. Когда он приезжает в Москву, всегда останавливается у меня. Мы остались друзьями!

KM.RU: Как вы попали в театр «У Никитских ворот»?

- Просто порой я оказываюсь в нужное время в нужном месте. Однажды очень кстати оказалась на кухне у Марка Розовского. Я дружила с его четвертой женой - балериной Галей. Потом она погибла в автокатастрофе... Так вот, мы пили с Галей на кухне шампанское по поводу окончания моей работы в Большом театре. Не могу сказать, что меня это сильно радовало.

Но что-то с этим надо было делать! В третьем часу ночи пришел Марк Григорьевич и предложил сыграть у него в театре маркизу. Я согласилась. Думала, что там надо просто декоративно сидеть, красиво стоять возле колонны. Марк спросил: «Серьезно сыграешь?» Говорю: «Серьезно». Он: «Приезжай завтра за пьесой»…Это была пьеса «Преследователь». Оказалось, что маркиза - одна из основных ролей! Огромная! «М-да...» - подумала я. И решила попробовать. А чего терять-то? Да еще сам мэтр сделал мне такое предложение - известный талантливый человек! Да еще муж моей подруги. После «Преследователя» знаменитый режиссер предложил мне служить у него в театре.

KM.RU: А правда ли, что у вас был такой «дружок», который вас чуть не убил?

- Да. Он душил меня! Этот ухажер был очень ревнивым, хотя я была с ним честна. Он знал, что ему не на что рассчитывать. Когда я познакомилась со своим будущим мужем Виктором Лебедевым, ему это так не понравилось, что он решил меня задушить. Сначала мне удалось вывернуться из его рук. Я даже не знала, что такая увертливая. А дело было в Питере, в номере отеля. Я была настолько напугана, что попыталась выброситься в окно. Но оно было закрыто. А этаж был высоким...

Я думаю, что тогда я сыграла лучшую роль в своей жизни. Я пообещала ему, что завтра мы поженимся. Мы должны были уехать в Таллин для этого мероприятия. Я сказала «жениху», что в таком виде не могу идти под венец: разорванная одежда, гематома на шее. Мне надо принять душ, собрать минимум вещей. Одним словом, мне удалось сбежать. Я позвонила Лебедеву, выпила валокордина. Виктор спрятал меня - вывез из отеля и поселил на частной квартире.

После стресса я совершенно потеряла аппетит. Это продолжается по сей день. Я ем очень мало. Иногда даже просто забываю поесть! Не знаю, что такое чувство голода. А у этого «душителя», фамилию которого я называть не буду, потому что это достаточно известный человек, судьба сложилась. Он уехал за границу и процветает…

Фото: kino-teatr.ru