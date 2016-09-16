Звезде бразильских сериалов дали утонуть, посчитав это частью съемок

В Бразилии трагически погиб популярный актер кино и сериалов Домингос Монтанер, сообщает ВВС.

Актер погиб в самый разгар съемок новой бразильской мыльной оперы «Сталик Чико», где играл главную роль. Как пишет издание, после напряженного съемочного дня 54-летний артист пошел вместе со своей напарницей Камилой Питанга плавать в реке Сан-Франсиску. В реке актера моментально снесло течением, Питанга звала на помощь, но местные жители не отреагировали сразу, решив, что продолжаются съемки сериала, где герой Монтанера погибает.

По данным местных властей, спасти актера было практически невозможно, так как они выбрали для купания один из самых опасных районов реки, даже местные жители избегают его. В этой реке ежегодно тонет по одному человеку.

Спасатели обнаружили тело Монтанера через четыре часа после инцидента примерно в 300 метрах от того места, где актер утонул.

По сюжету сериала «Старик Чико» герой Монтанера уже тонул в реке, возможно это и сбило местных жителей с толку, которые все происходящее приняли за актерскую игру.

Домингос Монтанер начал актерскую карьеру сравнительно поздно, лишь в 2008 году, однако быстро набрал популярность, завоевав любовь зрителей. Всего на его счету 13 работ в телевидении и кино.