Де Ниро снимется в фильме про похищение католиками еврейского ребенка

Нетривиальная ситуация сложилась в Голливуде, где в одно и тоже время ведется разработка идентичного проекта двумя разными режиссерами.

В апреле текущего года было объявлено, что режиссер Стивен Спилберг снимет фильм по книге Дэвида Кетцера «Похищение Эдгардо Мортары». Продюсером проекта должен был выступать Харви Вайнстайн. Однако пути режиссера и продюсера разошлись и Вайнстайн решил делать собственный проект по этой книге с режиссером Бальтасаром Кормакуром.

Книга основана на реальных событиях, произошедших в Италии в 1850-х годах. По приказу папы Пия IX из еврейской семьи, проживающей в городе Болонья, насильно был изъят шестилетний мальчик Эдгардо Мортара. Церковным властям стало известно, что служанка в доме Мортара тайно крестила Эдгардо, когда он был болен. По ее словам, она опасалась, что мальчик умрёт и его душа попадёт в ад. Болонья входила в состав теократического государства — Папской области. Согласно законам, евреям запрещалось воспитывать христианского ребенка, даже если это были их собственные дети.

Вернуть Эдгардо в семью так и не удалось, в 19-летнем возрасте юноша уже по собственной воле вступил в орден августинцев и стал священником, приняв имя Пий. Позже он был одним из сторонников канонизации папы Пия IX.

Как пишет NME, в фильме Кормакура роль папы Пия IX сыграет Роберт Де Ниро. Съемки картины начнутся уже в январе 2017 года.

В свою очередь Спилберг начнет съемки своего фильма весной 2017 года. В его проекте роль папы Пия IX должен сыграть Марк Райлэнс.