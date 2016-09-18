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Скончался автор первоисточника фильма «Кто боится Вирджинии Вульф?»

23:59 18.09.2016
Кадр из фильма фильма «Кто боится Вирджинии Вульф?». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из фильма фильма «Кто боится Вирджинии Вульф?». Фото с сайта kinopoisk.ru
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Драматург из США Эдвард Олби умер 16 сентября в пригороде Нью-Йорка Монтоке на 89-м году жизни.

Обстоятельства смерти пока не разглашаются, однако Эдвард много лет страдал от диабета, сообщает InterMedia. Зажиточные родители не поддерживали его намерение стать писателем, и он довольно рано начал жить самостоятельно. Его изгоняли из школ, отчислили из колледжа – он пропускал занятия, отказывался посещать церковные службы, не скрывал свою нетрадиционную ориентацию..

Дебютный сборник пьес Олби выпустил в 1960 году. Драматург трижды становился обладателем Пулитцеровской премии за пьесы «Неустойчивое равновесие, «Морской пейзаж» и «Три высокие женщины». Олби также получил несколько театральных наград «Тони».

Пьесу, которая принесла драматургу всемирную известность, «Кто боится Вирджинии Вульф?», впервые поставили на Бродвее в 1962 году. С тех пор её ставили во множестве театров мира. Знаменита и экранизация этого произведения 1966 года с Элизабет Тейлор и Ричардом Бёртоном в главных ролях. На большой экран были перенесены и другие его пьесы: «Баллада о печальном кафе», «Неустойчивое равновесие», «Что случилось в зоопарке».
 

Темы: Кинокомпании, Новое британское кино, Кино в мире, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино
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