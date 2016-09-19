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Мюзикл с Эммой Стоун получил главный приз кинофестиваля в Торонто

11:08 19.09.2016
Кадр из фильма «Ла-ла-лэнд»
Кадр из фильма «Ла-ла-лэнд»
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В минувшее воскресенье, 18 сентября, завершил свою работу 41-й Международный кинофестиваль в Торонто.

Главную награду киносмотра получил мюзикл режиссера Дэмьена Шазелла «Ла-ла-лэнд» с участием Эммы Стоун и Райана Гослинга. Именно за эту картину проголосовало большинство посетителей киносмотра.

Всего же в рамках фестиваля было показано 400 фильмов из 83 стран мира. Россию представляли работы Алексея Мизгирева «Дуэлянт», Ивана Твердовского «Зоология», Виталия Манского «Родные» и Елены Бродач «Следующий».

Награды киносмотра в Торонто также получили «Kati Kati» (реж. Мбити Масия), «Я не мадам Бовари» (реж. Фэн Сяоган), «Джеки» (реж. Пабло Ларраина), «Перестрелка» (реж. Бен Уитли).

Темы: Кино в мире, Конкурсы и фестивали, Фестивали в мире искусства и шоу-бизнеса
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