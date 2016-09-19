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«Игра престолов» назван лучшим драматическим сериалом

10:34 19.09.2016
Кадр из сериала «Игра престолов»
Кадр из сериала «Игра престолов»

В Лос-Анджелесе прошла 68-я церемония вручения престижной телевизионной награды «Эмми».

Главную награду премии - «Лучший драматический сериал» - получило популярное телешоу «Игра престолов», обойдя такие сериалы, как «Лучше звоните Солу», «Родина», «Карточный домик», «Американцы», «Аббатство Даунтон», «Мистер Робот». Создатели «Игры престолов» также стали обладателями статуэток «Эмми» за лучший сценарий, режиссуру и спецэффекты.

Лучшим телефильмом стал четвертый сезон мини-сериала «Шерлок». Лучшим комедийным сериалом второй год подряд стало шоу «Вице-президент». Лучшими актерами стали Рами Малек («Мистер Робот»), Джеффри Тэмброу («Очевидное»), Татьяна Маслани («Темное дитя») и Джулия Луис-Дрейфус («Вице-президент). Сериал «Американская история преступлений» победил в категории «Лучший мини-сериал».

Темы: Награды и премии в кино, Персоны и события в мире кино, Телевизионные сериалы
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