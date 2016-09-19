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Умерла звезда оскороносного фильма «Звуки музыки»

13:36 19.09.2016
Кадр из фильма «Звуки музыки»
Кадр из фильма «Звуки музыки»

В Лос-Анджелесе на 74-м году жизни скончалась актриса Чармиан Кэрр, сыгравшая главную роль в знаменитом голливудском фильме-мюзикле «Звуки музыки» (1965), сообщает The Guardian.

Артистка умерла в минувшую субботу. Причиной смерти стали осложнения, вызванные редкой формой деменции.

Для Чармиан Кэрр роль Лизль фон Трапп стала первой и самой успешной. Актриса позже снялась в телемюзикле «Вечерний первоцвет» (1966), а также в ряде картин, сыграв роли-камео.

Кэрр выпустила также две автобиографические книги: «Навсегда Лизль» и «Письма к Лизль».

Фильм «Звуки музыки» стал экранизацией одноименного популярного бродвейского мюзикла, музыку и слова для которого написали Ричард Роджерс и Оскар Хаммерстайн II, авторами либретто выступили Говард Линдсея и Рассел Круз. Киносценарий написан Эрнестом Леманом. Фильм удостоен пяти премий Американской академии киноискусств.

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Кино, Кино в мире, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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19.09.2016, 18:12
Роль - не самая главная.

Старшую дочь она играла.
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