Фильм Андрея Кончаловского поборется за «Оскар»

Новый фильм Андрея Кончаловского «Рай» выдвинут от России на соискание американской премии «Оскар» в категории «Лучший зарубежный фильм», сообщает ТАСС со ссылкой на представителей российского Оскаровского комитета.

Премьера фильма «Рай» состоялась 8 сентября на международном Венецианском кинофестивале. За эту работу Андрей Кончаловский получил награду «Серебряного льва» как лучший режиссер.

Кончаловский выразил благодарность российскому Оскаровскому комитету за такое решение.

Действия фильма «Рай» разворачиваются во время Второй мировой войны. Главная героиня фильма - русская аристократка, эмигрировавшая во Францию, - попадает в немецкий концлагерь за помощь участникам французского сопротивления.

Главные роли в фильме исполнили жена режиссера Юлия Высоцкая, актеры Виктор Сухоруков, Кристиан Клаусс, Филипп Дюкен и Петер Курт.