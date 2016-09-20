Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом

Одна из, пожалуй, самых красивых пар Голливуда — Анджелина Джоли и Брэд Питт — переживают нелегкие времена.

Как пишет The Telegraph, Джоли подала документы на расторжение брака. Эту новость подтвердил официальный представитель актрисы. «Данное решение было принято в целях сохранения благополучия семьи. Джоли не будет комментировать свое решение и просит уважать частную жизнь ее и своей семьи в это нелегкое время», - говорится в заявлении адвоката артистки. Официальной причиной развода названы уже привычные «непримиримые разногласия»

По данным инсайдеров Джоли, реальной причиной стал конфликт в паре по поводу детей. Актриса запросила полную опеку над всеми шестью детьми с предоставлением Питу права на посещение детей. Джоли хочет оставить за своим супругом только юридические права.

Отдельно отмечается, что причиной развода не стало вмешательство третьей стороны (роман на стороне у одного из партнеров). «Развод продиктован исключительно тем, как Брэд Питт относился к детям», - отмечают инсайдеры.

Анджелина Джоли и Брэд Питт были вместе с 2005 года. Пара долгое время не желала связывать себя официальными узами брака, отмечая, что отлично себя чувствуют в так называемом «гражданском браке». Однако в 2012 году актеры юридически оформили свои отношения, как они признавались, в первую очередь это было связано с пожеланиями их детей. Пара воспитывает шестерых детей: трое из них биологические дети Джоли и Питта, и трое — приемные.