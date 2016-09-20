Джима Керри обвинили в причастности к самоубийству экс-подруги

Знаменитый актер Джим Керри обвиняется в содействии смерти своей бывшей подруги Катрионы Уайт, сообщает The Guaedian.

Такое обвинение против именитого комика выдвинул вдовец погибшей Марк Бертон, который подал соответствующий иск в Верховный суд Лос-Анджелеса. Истец обвиняет Керри в том, что тот, используя свои финансовые средства, приобретал для Уайт препараты, вызвавшие у нее зависимость и ставшие смертельными.

Бертон утверждает, что Уайт и ранее пыталась свести счеты с жизнью, а также была «склонна к депрессии». Керри знал об этом и под вымышленным именем купил для нее сильно действующие препараты, а после ее смерти «пытался замести следы».

Истец требует, чтобы дело рассматривалось судом присяжных. В свою очередь Керри заявил, что данный иск лишь «попытка нажиться на нем и на памяти женщины, которую он любил».

Напомним, Катриона Уайт скончалась в сентябре 2015 года от передозировки сильнодействующих препаратов. В записке она написала, что не смогла оправиться от разрыва с Керри.