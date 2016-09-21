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Герой Пола Уокера может появиться в новых фильмах франшизы «Форсаж»

15:34 21.09.2016
Пол Уокер. Фото с сайта kinopoisk.ru
Пол Уокер. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Герой актера Пола Уокера может вновь появится в франшизе «Форсаж». Об этом рассказали братья погибшего актера Калеб и Коди Уокеры в интервью изданию ET Online.

По словам братьев, их участие в «Форсаже» помогло смириться с потерей Пола, а также стало отличной возможностью узнать то, чем жил их брат. Своим «крестным отцом» в кино они называют Вин Дизеля.

По их словам, несмотря на то, что зрители простились с персонажем Пола Уокера в седьмой части франшизы, не исключено, что он появится в последующих фильмах.

«Мы болтали с Вином больше часа, он хотел получить наше добро на это. Он спросил нас, будет ли это приемлемо, если герой Пола вернется, чтобы дать фанатам понять, что он все-еще где-то рядом», - сказал Калеб Уокер.

Как отметили братья, студия Universal неоднократно подчеркивала, что будет с уважением относится к Полу и его образу и пожеланиям семьи.

Пол Уокер погиб в автокатастрофе в ноябре 2013 года во время съемок седьмой части франшизы «Форсаж». На съемочной площадке его заменили Коди и Калеб Уокеры, а крупные планы персонажа Пола Уокера воссоздали с помощью компьютерной графики. Фильм вышел на экраны в апреле 2015 года.

Восьмая часть франшизы «Форсаж» должна выйти в прокат весной 2017 года. 

Темы: форсаж, Актеры и актрисы зарубежного кино, Звезды зарубежного кино, Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире
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