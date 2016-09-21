Скоропостижно скончался режиссер лент «8 миля» и «Секреты Лос-Анджелеса»

В Лос-Анджелесе на 72-м году жизни скоропостижно скончался режиссер и сценарист Кертис Хэнсон («8 миля», «Секреты Лос-Анджелеса»), сообщает Variety.

По данным издания Хэнсону внезапно стало плохо, он успел набрать 991 и вызвать помощь, после чего потерял сознание. Прибывшая в дом кинематографиста бригада скорой помощи нашла Хэнсона уже мертвым.

Сообщается, что у режиссера произошел сердечный приступ. Кинематографист тяжело болел с 2011 года. В последние годы он страдал болезнью Альцгеймера.

Кертис Хэнсон родился 24 марта 1945 года. После окончания школы он стал работать независимым фотографом и редактором журнала о кино. В 1970 году вместе с Генри Розембайном написал сценарий к фильму «Ужас в Данвиче». В 1973 году создал сценарий к фильму «Сладкое убийство», который сам и снял.

На его счету 17 кинолент, в том числе такие успешные фильмы как «Рука, качающая колыбель» (1992), «Дикая река» (1994), «Секреты Лос-Анджелеса», «8 миля». Лента «Секреты Лос-Анджелеса» была номинирована на девять «Оскаров» включая «лучший фильм» и «лучшую режиссуру», но выиграл всего две за «лучший адаптированный сценарий» и «лучшую актрису второго плана» (Ким Бейсингер).

Последней работой режиссера стала картина «Покорители волн» (2012), посвященная жизни американского серфера Джея Мориарти.