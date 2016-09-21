Фронтмен 30STM Джаред Лето перевоплотится в Энди Уорхола

Неудача с «Отрядом самоубийц», где лидер 30 Seconds to Mars Джаред Лето сыграл Джокера, не охладила любовь музыканта к кинематографу.

Как сообщает The Hollywood Reporter, Лето решил сыграть главную роль в байопике, посвященном жизни знаменитого художника Энди Уорхола. В основу сценария ляжет книга Виктора Бокриса «Уорхол. Биография».

Картина получила название «Уорхол». Автором сценария выступит Теренс Уинтер («Волк с Уолл-стрит», «Подпольная империя»). Продюсировать картину будет Лето, а также Майкл Де Лука.

Отмечается, что это будет не независимая кинолента, а большой студийный кинопроект. Сроки работы над ним пока не сообщаются.