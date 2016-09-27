«АССА» развенчала миф о прекраснодушных шестидесятниках

В Год кино в Москве вспомнили и обсудили один из самых знаковых фильмов Сергея Соловьева

Кадр из фильма «АССА»

Показом соловьевской «АССЫ» 22 сентября открылся цикл лекций «Рок-кино: русская версия» в музее «Пресня». Авторский цикл представляет Ю.В. Доманский — доктор филологические наук, профессор РГГУ, главный редактор серийного издания «Русская рок-поэзия: текст и контекст», автор книг и статей по поэтике русского рока. Планы у Юрия Викторовича огромные — например, на 27 октября запланирован просмотр одного из фильмов Александра Стефановича с участием «Машины Времени», а 24 ноября будут вспоминать и обсуждать «Иглу» Рашида Нугманова с Виктором Цоем в главной роли.

Доманский предварил показ кратким вступительным словом. Он напомнил, что премьера фильма состоялась в 1988 году в ДК МЭЛЗ. Это была переломная эпоха, когда фильмы постепенно перекочевывали с киноэкранов в видеосалоны. Примечательно, что «АССА» котировалась и там, и там. Например, Доманский вообще впервые посмотрел соловьевское творение на турбазе — и это был первый фильм на его памяти, показ которого завершился аплодисментами зрителей. До этого подобные жесты были как-то не приняты.

При этом зрительские ожидания от «АССЫ» оказались завышенными. Здесь можно было обнаружить киноляпы - например, сначала Бананан дарит Алике коммуникативную трубу, а потом артефакт вновь оказывается у него в комнате. Но, главным образом, разочаровывал откровенно слабый сценарий, который неоднократно переделывался по ходу съемок. Результат удалось улучшить именно за счет редукции детективной составляющей и выведения на первый план саундтрека. Доманский относит «АССУ» к жанру первого отечественного рок-фильма в полном смысле этого слова. Несмотря на то, что до этого были картины того же Стефановича, а также «Время отдыха с субботы до понедельника» Игоря Таланкина с группой «Центр», «Курьер» Карена Шахназарова с «Аквариумом» и «Взломщик» Валерия Огородникова с Константином Кинчевым в главной роли.

Кадр из фильма «АССА»

Важно то, что в «АССЕ» снялись культовые музыканты и художники, которые привнесли туда специфический сленг и элементы своей субкультуры (Сергей Бугаев, Дмитрий Шумилов, Тимур Новиков, Виктор Цой, Сергей Рыженко и др.) Сергей Соловьев, как далекий от рок-культуры человек, даже придумал в кадре специальный словарик с разъяснением жаргонных словечек. Тем не менее, он, как никто другой, глубоко внедрил саундтрек в ткань фильма.

Кадр из фильма «АССА»

Порою песни озвучивают происходящее чересчур прямолинейно — например, когда Бананан исполняет гребенщиковского «Старика Козлодоева» перед спесивым Крымовым. Но чаще всё происходит гораздо тоньше. В сцене записи песни «Иду на вы» Бананан обучает Алику нехитрому тексту, а она от себя смущенно добавляет «иди», фактически признаваясь таким образом новому знакомому в любви. И таких моментов в фильме множество. Переклички ключевых сцен «АССЫ» тоже нередко происходят с помощью музыки. Например, одна из участниц лекции проницательно заметила, что в начале фильма Бананан сетует на недостаток освещения в летнем театре, а в финале на выступлении Цоя в московском Зеленом театре загораются тысячи огоньков в руках у посетителей.

Кадр из фильма «АССА»

Не все события фильма можно проанализировать столь однозначно. Так, не вполне понятна функция вставных новелл об убийстве Павла Первого из книги Натана Эйдельмана «Грань веков». Такое впечатление, что режиссер выбрал из книги самые скучные фрагменты и решил ими испытать терпение зрителей. Однако здесь, возможно, причина кроется в неоднозначности образа самого Крымова, роль которого блистательно сыграл Станислав Говорухин. На показе Доманский заметил, что в середине 80-х этот тип беспринципного нувориша казался отжившим, но время доказало преждевременность этих выводов.

Кадр из фильма «АССА»

Сам того не желая, Соловьев оказался пророком, наделив своего антигероя чертами прекраснодушного шестидесятника, публиковавшегося в «Юности», цитировавшего не самые растиражированные строки «Евгения Онегина» и напевавшего «Песню о друге» Высоцкого (привет говорухинской «Вертикали»!). Пройдет еще каких-то 15-20 лет, и мы увидим, как эти вчерашние трепетные «лирики» и «физики» оккупируют все ключевые посты, не оставив для развития России никаких перспектив.

Фото с сайта kinopoisk.ru