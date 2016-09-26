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Власти США запретили раскрывать возраст актеров

13:00 26.09.2016

С 1 января 2017 года в США вступит в силу закон, согласно которому развлекательным сайтам, публикующим информацию об актерах, запретят раскрывать их возраст, сообщает The Hollywood Reporter.

Соответствующий законопроект был подписан губернатором Калифорнии Джерри Брауном. Эта мера, в частности, коснется крупнейшей интернет-базы о кино — IMDb. С 2017 года все сайты будут обязаны по первому требованию актеров удалять информацию об их дате рождения.

Сообщается, что данный закон был принят с тем, чтобы оградить актеров от дискриминации по возрасту, которая сильно развита именно в индустрии развлечений. И в первую очередь от этого страдают женщины-актеры.

«Пришло время остановить эйджизм, который пронизывает все голливудские кастинги», - говорят инициаторы законопроекта.

Новый закон пришелся не по душе ряду деятелей кино и интернет-организациям, которые заявили, что он нарушает свободу слова.

Три года назад сайт IMDb выиграл судебную тяжбу с актрисой Джуни Хоанг, которая подала на ресурс в суд, требуя удалить информацию о своем возрасте. Она заявляла, что из-за этого она стала получать меньше предложений от работодателей.

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Кино в мире, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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26.09.2016, 21:41
Роман из Сан -Франциско

Начинающим молодым актерам и актрисам незачем скрывать свой возраст. А возраст тех кто уже успел сняться даже на второстепенных ролях известен всем режиссерам и не только голливудским. Так что скрывать возраст нет никого смысла, это секрет Полишинеля. Талант от возраста не зависит, если это настоящий талант.
26.09.2016, 18:39
blog2038

Так говорят же, что лучше один раз увидеть, чем семь раз услушать.
.
В принципе это закон глуп поскольку в анкете(резюме) перечисленны все достижения конкурсан/та/тки и вычислить примерный возраст не составляет никакого труда.
26.09.2016, 18:14
Татьяна Алексеевна

У них там есть такие законы,что в голове не укладывается,как можно в современном мире запрещать гулять в шляпе с полями уже 20 см.Мне лично неинтересно,сколько лет той же Джоли.Я на ней жениться не собираюсь.Да и узнаю,что из того?Какая мне от этого радость?
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