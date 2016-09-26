Власти США запретили раскрывать возраст актеров

С 1 января 2017 года в США вступит в силу закон, согласно которому развлекательным сайтам, публикующим информацию об актерах, запретят раскрывать их возраст, сообщает The Hollywood Reporter.

Соответствующий законопроект был подписан губернатором Калифорнии Джерри Брауном. Эта мера, в частности, коснется крупнейшей интернет-базы о кино — IMDb. С 2017 года все сайты будут обязаны по первому требованию актеров удалять информацию об их дате рождения.

Сообщается, что данный закон был принят с тем, чтобы оградить актеров от дискриминации по возрасту, которая сильно развита именно в индустрии развлечений. И в первую очередь от этого страдают женщины-актеры.

«Пришло время остановить эйджизм, который пронизывает все голливудские кастинги», - говорят инициаторы законопроекта.

Новый закон пришелся не по душе ряду деятелей кино и интернет-организациям, которые заявили, что он нарушает свободу слова.

Три года назад сайт IMDb выиграл судебную тяжбу с актрисой Джуни Хоанг, которая подала на ресурс в суд, требуя удалить информацию о своем возрасте. Она заявляла, что из-за этого она стала получать меньше предложений от работодателей.