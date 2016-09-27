Студенты из 45 стран мира покажут свои работы на кинофестивале ВГИКа

Студенты 86 киношкол из 45 стран мира представят свои работы на 36-м Международном студенческом кинофестивале ВГИК, сообщает РИА Новости.

Всего на смотр отборочной комиссии было подано 246 киноработ. Фестивальный киносмотр должен быть длительностью не более 12 часов. Работы, прошедшие отборочный этап, будет оценивать международное жюри, которое возглавит польский режиссер Кшиштоф Занусси.

В жюри кинофестиваля также вошли программный директор австрийского фестиваля «Виеналле» Катя Видершпан, продюсер Иван Кудрявцев, генеральный продюсер АО «Телекомпания НТВ» Тимру Вайнштейн.

В рамках кинофестиваля запланированы показы фильмов известных режиссеров, а также встречи с различными кинодеятелями. В частности будут показаны фильмы: «Брат Дэян» и состоится встреча с его режиссером Бакуром Бакурадзе, «Июльский дождь» и встреча с режиссером Марленом Хуциевым.

Также будут показаны фильмы «Долгая счастливая жизнь», «Листопад» и «Берегись автомобиля» и пройдет ретроспектива фильмов Сергея Герасимова в честь 110-летия со дня его рождения.

Кинофестиваль разделен на два этапа: российский (с 17 по 28 октября) и международный (с 14 по 18 ноября).

Фестиваль студенческих фильмов, в отличие от фестивалей актуального кино, показывающих зрителю ситуацию «здесь и сейчас», позволяет заглянуть в будущее и представить, каким будет кино завтрашнего дня.

Фестиваль существует с 1961 года. За 55 лет его существования в нем приняли участие люди, в дальнейшем ставшие знаковыми фигурами отечественного и мирового кинематографа. Вот только некоторые из них: Андрей Кончаловский, Элем Климов, Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Никита Михалков, Артавазд Пелешян, Вадим Абдрашитов, Сергей Соловьев, Алексей Герман-мл., Александр Котт, Анна Меликян, Петр Буслов, Алексей Мизгирев…