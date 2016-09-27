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Фестиваль в Сочи поможет интеграции российского кино в британскую культуру

13:11 27.09.2016
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

В декабре текущего года в Сочи состоится Первый международный кинофестиваль (SIFA), сообщает РИА Новости.

Инициатива проведения данного киносмотра получила поддержку Министерства культуры РФ, а также представительства МИД России в Великобритании. Задачей фестиваля, по словам организаторов, является интеграция российского кино в британскую и общеевропейскую культуру.

Сообщается, что на фестиваль будут приглашены ведущие российские, британские и зарубежные кинематографисты, деятели культуры и искусства. Символом фестиваля станет древнегреческая богиня Ирида — посредница между богами и людьми. Лауреат SIFA примет участие в проекте «Неделя российского кино» в рамках кинофестиваля Raindance Film Festival в Лондоне.

В рамках фестиваля также пройдет семинары и мастер-классы с участием британских режиссеров, актеров и продюссеров. Фестиваль пройдет с 10 по 16 декабря.

Темы: Сочи, Кино, Кино в мире, Кино в России, Кинофестивали в России
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