Наоми Уоттс и Лив Шрайбер расстались после 11 лет отношений

Актерская чета Наоми Уоттс и Лив Шрайбер продолжили список громких расставаний, которые сотрясают Голливуд весь 2016 год.

Как пишет E! Online пара, которая 11 лет была вместе и воспитывающая двоих детей, объявила о своем разрыве. «За последние несколько месяцев мы поняли, что для нас и нашей семьи лучшим будущим будет перестать существовать как пара. С большой любовью, уважением и дружбой в наших сердцах, мы продолжим воспитывать детей, и надеемся они примут эту новую фазу наших отношений. Мы просим прессу помнить о наших детях и уважать их право на частную жизнь в этот непростой период», - говорится в заявлении Уоттс и Шрайбера.

По словам источника, близкого к паре, ситуация в семье накалялась длительное время и к разрыву привел целый список причин. Актеры будут жить в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе.

Наоми Уоттс и Лив Шрайбер познакомились на благотворительном бале в Нью-Йорке в 2005 году. Пара никогда не связывала себя официальными узами брака. У них растут двое сыновей: семилетний Сэмюэл и восьмилетний Александр.