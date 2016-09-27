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Панин назвал противников «голой» детской выставки ущемленными извращенцами

14:28 27.09.2016 , Антон Крайний

В скандал с запретом выставки обнаженных детских фотографий Джока Стёрджеса начинают вмешиваться звезды

Алексей Панин

Пожалуй, наиболее радикально из всех vip-персон высказался по этому поводу одиозный актер Алексей Панин. Не секрет, что он любит сниматься голым и поддерживает движение нудистов. «Всем известно, как я отношусь к голому человеческому телу, - цитирует слова Панина Life.ru. - Это борьба с ветряными мельницами в нашей стране! Всё, что связано с наготой, гребут под одну гребёнку и в одну кучу. Конечно, детям не нужно показывать порнофильмы, заставляйте детей читать Пушкина и Есенина. В этой выставке нет ничего плохого — это искусство, лучше загляните в Интернет, там тьма всякой детской порнографии, которую нужно удалять. Почему тогда художники с самого сотворения мира обращались к голым фигурам в своих работах и их картины висят в лучших галереях?!»

Алексей Панин

По мнению Панина, детей нельзя исполрить демонстрацией им обнаженной натуры. «Я знаю детей, которые с самого рождения ходят на нудистские пляжи, и всё с ними нормально, - утверждает он. - Голое тело не имеет никакого отношения к педофилии и порнографии, это естественное человеческое состояние. Когда я слышу таких вот правозащитников, блогеров, общественных деятелей, у меня складывается впечатление, что эти люди сами извращённые, ущемлённые с кучей комплексов и у которых возникают такие мысли при виде голого тела. Надо обратиться к их психике, а не художников и фотографов».

Напомним, что экспонируемая в Москве выставка американского художника Джока Стёрджеса под названием «Без смущения» вызвала бурную реакцию в обществе. В конечном итоге экспозицию закрыли, а Роскомнадзор и вовсе признал снимки обнажённых детей порнографией, добившись их удаления из Сети. Тем не менее, с момента открытия выставку успели посетить 7 тысяч человек, сотни из которых после просмотра оставили восторженные отклики в «бложиках».

Алексей Панин

Сам фотограф Джок Стёрджес изучал педагогическую психологию. После окончания колледжа он преподавал фотографию, работал фотографом в рекламе, получил степень магистра искусств в Институте изящных искусств Сан-Франциско. Сомнительную известность ему принесли фотосессии с нудистских пляжей.

Фото с сайта kino-teatr.ru

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Комментарии читателей
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27.09.2016, 19:59
Микс

Знаете, достали "деятели" главное не ходить с ума. есть общественная мораль, а с педофилами мы познакомились хлебнув западной культуры, до этого только извращены типа чикатило и Резуна были, остальные как я купались голышом но не выставляли естесство напоказ.
27.09.2016, 19:58
Ося, ну что вы так возбудились

Что-нибудь личное?)))

На одном фото: крупным планом лицо девочки лет десяти с большими глазами, на обнаженных плечах девочки - мужские руки,это вам не купающиеся задницы.
А натуральный разврат.
Неважно что снимались дети нудистов с согласия родителей, это не аргумент.
Вчера на России-1 было обсуждение.
Защитнички: режиссер из Германии, светило культуры Мездрич,бабушка трёх внучек- искусствовед орали как потерпевшие, в отличие от спокойных оппонентов.
Этот фотохудожник развратник и педофил. Ах, отображает светотень.
Почему не на совершеннолетних моделях.
27.09.2016, 19:49
нашли кого слушать

звезданутый сам не может быть примером никому!
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