Панин назвал противников «голой» детской выставки ущемленными извращенцами

В скандал с запретом выставки обнаженных детских фотографий Джока Стёрджеса начинают вмешиваться звезды

Алексей Панин

Пожалуй, наиболее радикально из всех vip-персон высказался по этому поводу одиозный актер Алексей Панин. Не секрет, что он любит сниматься голым и поддерживает движение нудистов. «Всем известно, как я отношусь к голому человеческому телу, - цитирует слова Панина Life.ru. - Это борьба с ветряными мельницами в нашей стране! Всё, что связано с наготой, гребут под одну гребёнку и в одну кучу. Конечно, детям не нужно показывать порнофильмы, заставляйте детей читать Пушкина и Есенина. В этой выставке нет ничего плохого — это искусство, лучше загляните в Интернет, там тьма всякой детской порнографии, которую нужно удалять. Почему тогда художники с самого сотворения мира обращались к голым фигурам в своих работах и их картины висят в лучших галереях?!»

Алексей Панин

По мнению Панина, детей нельзя исполрить демонстрацией им обнаженной натуры. «Я знаю детей, которые с самого рождения ходят на нудистские пляжи, и всё с ними нормально, - утверждает он. - Голое тело не имеет никакого отношения к педофилии и порнографии, это естественное человеческое состояние. Когда я слышу таких вот правозащитников, блогеров, общественных деятелей, у меня складывается впечатление, что эти люди сами извращённые, ущемлённые с кучей комплексов и у которых возникают такие мысли при виде голого тела. Надо обратиться к их психике, а не художников и фотографов».

Напомним, что экспонируемая в Москве выставка американского художника Джока Стёрджеса под названием «Без смущения» вызвала бурную реакцию в обществе. В конечном итоге экспозицию закрыли, а Роскомнадзор и вовсе признал снимки обнажённых детей порнографией, добившись их удаления из Сети. Тем не менее, с момента открытия выставку успели посетить 7 тысяч человек, сотни из которых после просмотра оставили восторженные отклики в «бложиках».

Алексей Панин

Сам фотограф Джок Стёрджес изучал педагогическую психологию. После окончания колледжа он преподавал фотографию, работал фотографом в рекламе, получил степень магистра искусств в Институте изящных искусств Сан-Франциско. Сомнительную известность ему принесли фотосессии с нудистских пляжей.

Фото с сайта kino-teatr.ru