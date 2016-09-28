Сара Джессика Паркер не исключила возвращения в «Секс в большом городе»

Звезда популярного телесериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер не исключила возвращения его на экраны, пишет The Guardian.

По ее словам, вопрос о появлении продолжения сериала или же одноименного фильма все еще стоит на повестке дня и активно обсуждается. «Мне кажется, это, безусловно, возможно», - сказала актриса.

По ее словам, ее коллеги по телешоу — Ким Кэттролл, Кристин Дэвис и Синтия Никсон — также открыты к сотрудничеству в рамках продолжения этого телешоу. «Я не думаю, что кто-либо из нас скажет «нет». Но я не знаю, будет ли это сериал или фильм», - добавила она.

Сериал «Секс в большом городе» шел с 1998 по 2004 годы. В 2008 году на экраны вышел полнометражный фильм, за которым в 2012 году последовало продолжение. В основу сериала легла книга журналистки и писательницы Кэндес Бушнелл.

Сама Паркер недавно снялась в первом сезоне сериала «Развод», премьера которого намечена на 11 октября текущего года.