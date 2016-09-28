Четвертый эпизод саги «Звездные войны» будет переведен на якутский язык

Якутские поклонники саги «Звездные войны» решили перевести фильмы франшизы на родной, якутский язык, сообщает ТАСС.

Сейчас ведется работа над переводом четвертого эпизода саги. Работу планируется завершить к выходу первого спин-оффа франшизы — фильма режиссера Гарета Эдвардса «Изгой-один. Звездные войны: Истории» - в декабре текущего года.

По словам идеологов проекта, данная идея бродила у фанатов «Звездных войн» давно, но только сейчас стала возможной, благодаря развитию современных технологий. «Очень сложно переводить на якутский язык фантастический фильм, передать все нюансы смысла», - говорят они.

Отмечается, что изначально эта работа велась «для себя», но затем, когда был озвучен трейлер, стало понятно, что эта работа может стать своего рода популяризатором якутского языка.

Поклонники начали перевод с четвертого эпизода саги, так как он по сути является самым первым фильмом оригинальной трилогии, вышедшей в 1977 году. Затем на якутский язык планируется перевести эпизоды «Империя наносит ответный удар» (1980), «Месть Ситхов» (2005). Перевод будет многоголосым. Озвучиванием ролей главных героев сейчас занимаются пять актеров.

Позже авторы перевода хотят связаться со студией Walt Disney для получения разрешения на перевод и распространение якутской версии фильмов.